Jamila & the Other Heroes + Maria Orieta Band + Dabke-kveld

Melahuset er en programmerende scene for flerkulturell kunst- og kulturuttrykk. Husets aktiviteter speiler mangfoldet i samfunnet og legger spesielt vekt på artister og kulturuttrykk fra landene som ved innvandring er godt representert i Norge.

Fredag 15. mai inviterer Melahuset til en kveld som skal minne om oss om viktigheten av fellesskap, aktivisme, kulturell motstand og palestinsk frihøringskamp. Det blir dabke-dansi regi av Yasmin Mouafak og konserter med Jamila & the Other Heroes og Maria Orieta Band.

Dørene åpner kl. 19

Dabke-workshop og dans fra kl. 19.30

Konserter fra kl. 21

Gratis inngang!

Jamila & the Other Heroes

Med medlemmer fra «manywhere» kombinerer det Berlin-baserte bandet Jamila & The Other Heroes arabiske rytmer og psykedelisk ørkenrock med et budskap om kollektiv frigjøringskamp. Frontfigur Jamila Al-Yousef har oppkalt bandet etter sin palestinske bestemor, som måtte flykte fra Palestina i 1948 og endte opp i DDR. Selv ble Jamila født i Berlin samme dag som Berlinmuren falt, og næret opp på både den revolusjonære energien fra den tiden og familiens livshistorie, skriver hun låter på både engelsk og arabisk om familien og om den palestinske diasporaen.

Med svevende ørkenrockgitarer, jordnære bassgrooves, drivende rytmer og Jamilas stemme som bærer både smerte og empowerment, blir hver konsert som et kollektivt rom som fylles med energi, motstand og feiring av fellesskapet.

Jamila & The Other Heroes har gitt ut to album; Sit el Kon ست الكون (Grandmother of the Universe, 2020) og Bazaar Bizarre فلسطين وين أنا؟ (2023), og denne våren kommer de etter planen ut med en ny EP.

På scenen:

Jamila Al-Yousef – vokal, perkusjon

Jordi Torrent – perkusjon

Pierluigi Ciaccio – trommer

Paul Hoyle – bass

Lovro Jurisic – gitar

Maria Orieta Band

En konsert med Maria Orieta Band er et kall til dine danseføtter så vel som til hjertet ditt; musikken spenner fra cumbia og ska til heartbeat folk – og den er alltid rocka! Bandet består av Misett Johansen på trommer, Taran Greni på bass, Liv Santos på tangenter og Maria Orieta selv på gitar og vokal. Deres siste utgivelse heter «Jeg har hørt» og er en cumbia/ reggaeton som er dedikert til alle som kjemper for et fritt Palestina og som ønsker en bedre verden.

Dabke

Den tradisjonelle dansen dabke symboliserer fellesskap, glede og kulturell motstand. På Melahuset inviterer Yasmin Mouafak til månedlige dabke-kvelder der det både blir mulighet til å lære seg noen av de grunnleggende trinnene i dabke, men også danse sammen med andre til live-musikk.

Den 15. mai er også kjent som Nakba-dagen og markerer starten på Israels overgrep mot Palestina og det palestinske folket. I forbindelse med opprettelsen av staten Israel ble 13.000 palestinere drept og 750.000 drevet på flukt. Som følge av okkupasjonen er seks millioner palestinere nå statsløse flyktninger i og utenfor Palestina.