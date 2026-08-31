Poster AB ORIGINE Oslo

AB ORIGINE

Når

05.09.2026 kl. 18:00

Prisinfo

gratis

Om arrangøren

Norges musikkhøgskole

Fylke

Oslo

Martyna Kosecka: AB ORIGINE
Eit tverrkunstnarleg ritual for seks stemmer, elektrisk strykekvartett, elektronikk og projeksjonar

Vi står ved terskelen mellom tider og mytologiske førestillingar. Sjeler, objekt og hendingar frå fortida talar til oss, gøymde i kviskringane frå det som ein gong var, og det som framleis er. «Ab Origine» er eit tverrfagleg ritual som varsamt flettar saman nordisk, slavisk og persisk mytologi gjennom ideen om den evige tilbakevendinga.
Dette konseptet, utvikla av historikaren Mircea Eliade, byggjer på trua på at ein berre kan bli fullt ut til stades i si eiga tid – eller vende tilbake til den «mytiske tidsalderen» – når mytane frå fortida blir levande. Eg trur djupt på at måten vi uttrykkjer verkelegheita på, er summen av erfaringane våre, filtrerte gjennom bileta frå fortida. Det er nettopp behovet for å vere til stades, her og no, som gir oss styrken til å skape og førestille oss nye verder.

Mytar er forteljingar om menneske som gjennom reisene sine vov saman ulike tankar og trusførestillingar, gav dei ny meining og forankra dei i si eiga forståing av verda. For meg er «Ab Origine» rommet der min eigen myte blir fødd – voven av erfaringar, minne og draumar. Eg deler han med andre og inviterer dei til å vere med på oppdaginga av denne forteljinga.


Verket blei bestilt i samband med KUPP 2.1-programmet for komponistar i Noreg og er ein del av stipendiatarbeidet til Martyna Kosecka på ph.d.-programmet for kunstnarleg utvikling på NMH.

Medvirkende
Nordic Voices, NeoQuartet (performance)
Martyna Kosecka (video og lyddiffusjon)
Idin Samimi Mofakham (teknisk assistanse)
Beata Kosecka (origamidekor)

Ledige stillinger

Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

Rogaland | 20/09/2026
Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

Oslo | 20/09/2026
Olavsfest

Direktør

Trøndelag | 22/09/2026
Scenekunst.no AS

Ansvarlig redaktør/daglig leder – 60 %

Oslo | 01/09/2026
Carte Blanche - Norges Nasjonale Dansekompani

Tekniker med spesialisering i lys

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Oslo Kammerakademi

Daglig leder (30 %)

Oslo | 01/09/2026
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Førsteamanuensis i komposisjon

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Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

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Norges musikkhøgskole (NMH)

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