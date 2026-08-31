Martyna Kosecka: AB ORIGINE

Eit tverrkunstnarleg ritual for seks stemmer, elektrisk strykekvartett, elektronikk og projeksjonar

Vi står ved terskelen mellom tider og mytologiske førestillingar. Sjeler, objekt og hendingar frå fortida talar til oss, gøymde i kviskringane frå det som ein gong var, og det som framleis er. «Ab Origine» er eit tverrfagleg ritual som varsamt flettar saman nordisk, slavisk og persisk mytologi gjennom ideen om den evige tilbakevendinga.

Dette konseptet, utvikla av historikaren Mircea Eliade, byggjer på trua på at ein berre kan bli fullt ut til stades i si eiga tid – eller vende tilbake til den «mytiske tidsalderen» – når mytane frå fortida blir levande. Eg trur djupt på at måten vi uttrykkjer verkelegheita på, er summen av erfaringane våre, filtrerte gjennom bileta frå fortida. Det er nettopp behovet for å vere til stades, her og no, som gir oss styrken til å skape og førestille oss nye verder.

Mytar er forteljingar om menneske som gjennom reisene sine vov saman ulike tankar og trusførestillingar, gav dei ny meining og forankra dei i si eiga forståing av verda. For meg er «Ab Origine» rommet der min eigen myte blir fødd – voven av erfaringar, minne og draumar. Eg deler han med andre og inviterer dei til å vere med på oppdaginga av denne forteljinga.

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Verket blei bestilt i samband med KUPP 2.1-programmet for komponistar i Noreg og er ein del av stipendiatarbeidet til Martyna Kosecka på ph.d.-programmet for kunstnarleg utvikling på NMH.

Medvirkende

Nordic Voices, NeoQuartet (performance)

Martyna Kosecka (video og lyddiffusjon)

Idin Samimi Mofakham (teknisk assistanse)

Beata Kosecka (origamidekor)