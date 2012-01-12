all Ears for 11. gang

Publisert
12.01.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Improfestivalen starter torsdag

all Ears presenterte sitt første festivalprogram i 2002. Den lille festivalen for improvisert musikk har i år flyttet fra Fabrikken ved Rodeløkka til Fabrikken på Vulkan, på den andre siden av Grünerløkka i Oslo.

Tyngden av programmet skal framføres der, mens det også i år arrangeres en avstikker på Henie-Onstad Kunstsenter i Bærum med Keith Rowe og Kjetil Bjørgeengen.

Impro-ringrevene Evan Parker, Barry Guy og Paul Lytton spiller sammen som trio og avslutter festivalen på lørdag.

Resten av programmet finnes her.

FestivalerImprovisasjon

