Luttert impro-øre

Improfestivalen all Ears i Oslo går på torsdag av stabelen for niende år på rad – men først er det vorspiel på Dokkhuset i Trondheim.

Blant dem som avlegger Dokkhuset en visitt finner vi støyfiolinisten C. Spencer Yeh, ekstremtrommisen Zach Hill – som mildt sagt er rask på foten – og den prisbelønte gitaristen Stian Westerhus fra Steinkjer. Det er duket for musikalsk improvisering over en lav sko før selve all Ears-festen går av stabelen i hovedstaden førstkommende torsdag. All Ears Vorspiel er et samarbeid Ny Musikk, Trondheim Jazzforum og all Ears.

Rendyrkingen av improvisert musikk i alle varianter står i sentrum og en rekke internasjonale som norske impromusikere er representert i de fire dagene festivalen er i gang.

Det er med andre ord vanskelig å forutsi hvordan dette ender, men man kan forvente en symbiose av noise, elektro og eksperimentering på høyt nivå.

all Ears er en non-profit-festival organisert av musikerne Guro Moe, Kjetil Møster, Paal Nilssen-Love og Lasse Marhaug med sentensen ”av musikkentusiaster for musikkentusiaster”. I år arrangeres det i all hovedsak i Fabrikkhallen, men på søndag tas også Henie Onstad Kunstsenter i bruk.

Han Bennink spiller på oste-trommer

