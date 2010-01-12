Paal Nilssen Love

(Foto: Ziga Koritnik )

Jazz

Luttert impro-øre

Publisert
12.01.2010
Skrevet av
Marius Svaleng Andresen

Improfestivalen all Ears i Oslo går på torsdag av stabelen for niende år på rad – men først er det vorspiel på Dokkhuset i Trondheim.

Blant dem som avlegger Dokkhuset en visitt finner vi støyfiolinisten C. Spencer Yeh, ekstremtrommisen Zach Hill – som mildt sagt er rask på foten – og den prisbelønte gitaristen Stian Westerhus fra Steinkjer. Det er duket for musikalsk improvisering over en lav sko før selve all Ears-festen går av stabelen i hovedstaden førstkommende torsdag. All Ears Vorspiel er et samarbeid Ny Musikk, Trondheim Jazzforum og all Ears.
Rendyrkingen av improvisert musikk i alle varianter står i sentrum og en rekke internasjonale som norske impromusikere er representert i de fire dagene festivalen er i gang.
Det er med andre ord vanskelig å forutsi hvordan dette ender, men man kan forvente en symbiose av noise, elektro og eksperimentering på høyt nivå.
all Ears er en non-profit-festival organisert av musikerne Guro Moe, Kjetil Møster, Paal Nilssen-Love og Lasse Marhaug med sentensen ”av musikkentusiaster for musikkentusiaster”. I år arrangeres det i all hovedsak i Fabrikkhallen, men på søndag tas også Henie Onstad Kunstsenter i bruk.

Han Bennink spiller på oste-trommer

Festivaler

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

