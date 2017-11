Tom Wilhelmsens opera- og ballettpris til mezzosopran Adrian Angelico

Av

Onsdag 8. november mottar to av landets opera- og ballett-talenter et av Norges største kulturstipend. I år er prisen på 600.000 kroner som fordeles på de to vinnere med 300.000 hver.

Adrian Angelico får prisen for å kunne satse videre på en internasjonal karriere, mens Melissa Hough får prisen for å videreutvikle sitt potensial og talent som koreograf.

Mezzosopranen Adrian Angelico fra Tromsø tilhører den nye generasjonens norske operasangere som arbeider både nasjonalt og internasjonalt. Han debuterte ved Royal Opera House i Covent Garden i juni 2014 i rollen som Marquise de Merteuil i Luca Francesconis moderne opera Quartett. Han har spilt alt fra Gunhild Finne i Gisle Kverndokks Den fjerde nattevakt til den unge Komponisten i Richard Strauss opera Ariadne auf Naxos.

Hans neste rolle er Octavian i Richard Strauss Rosenkavaljeren våren 2018 på Stockholmsoperan. Angelico er tidligere kjent som Angelica Voje, men valgte i fjor å endre juridisk kjønn.

Juryens begrunnelse:

«Han har for lengst utmerket seg ved en sterk tilstedeværelse og treffende tolkninger i en rekke roller, roller som krever stor emosjonell identifikasjon og innsikt og en klar evne til så å kunne omsette disse følelsene til overbevisende rolleportretter. Som to ytterpunkter i et slikt rikt rollegalleri kan vi nevne den introverte, skjøre Gunhild Finne i Gisle Kverndokk’s «Den fjerde nattevakt», basert på Johan Falkbergets roman, og den eksalterte, unge Komponisten i Richard Strauss’ opera «Ariadne auf Naxos», som spiller ut sitt kaotiske følelsesliv i de størst tenkelige dramatiske og teatralske vendinger.

Uansett hvilken intrikat scene-karakter Adrian Angelico gir seg i kast med, utmerker han seg med en i særdeleshet nobel og elegant vokalitet. Hans stemme har et personlig og slående vakkert, lysende timbre. Det musikalske budskapet fremføres inderlig og med stor musikalitet. Stemmens rike omfang gir Adrian Angelico tilgang til et vidt konsert- og operarepertoar, som gjør ham til en attraktiv sanger både nasjonalt og internasjonalt. Vi ser frem til store opplevelser med ham i tiden som kommer!» ¨

Om Tom Wilhelmsens opera- og ballettpris

Norges eneste opera- og ballettpris ble første gang delt ut i 2009. Den skal bidra til faglig videreutvikling for personer innen opera eller ballett i Norge, og som allerede har gjort en fremragende kunstnerisk eller administrativ innsats.

Prisutvalget har bestått av Wilhelm Wilhelmsen, Helen Juell, Asbjørn Larsen, Ellen Horn, Ellen Kjellberg og Anne Gjevang, og er en pristildeling som er gjort av skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse.

Prisen overrekkes under forestillingen Kylian: Black and white på Den Norske Opera og Ballett.