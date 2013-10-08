Gjeve priser

Danser Camilla Spidsøe og operasanger Audun Iversen får Tom Wilhelmsens Stiftelses opera- og ballettpris.

Nasjonalballettens Camilla Spidsøe danser for tiden i forestillingen I Fokines verden. Baryton Audun Iversen er snart på vei til San Francisco Opera der han skal synge hovedrollen i Barberen i Sevilla.

I går kveld mottok de Tom Wilhelmsens Stiftelses ballett- og operapris. Prisene ble opprettet i 2009 og består av 250 000 kroner til hver av vinnerne. Dette skal anvendes til faglig videreutvikling for personer som har sitt virke knyttet til opera eller ballett i Norge, og som allerede har gjort en fremragende kunstnerisk eller administrativ innsats.

Prisen har tidligere gått til sangerne Eli Kristin Hanssveen, Marita Sølberg og Yngve Søberg, og danserne Maiko Nishino, Silas Henriksen og Eugenie Skilnand.

Juryens begrunnelse lyder som følger:

Audun Iversen:

«I 2011, fire år etter at han sto som vinner av Dronning Sonja internasjonale musikkonkurranse, ble Audun Iversen presentert som månedens artist av musikktidsskriftet Opera Now. Hans stemme ble beskrevet som sonor, klangfull med et rikt dypere register og en fri høyde. Musikkjournalisten mente at Auduns vokalitet synes å gi løfte om dramatisk stemmeprakt i fremtiden.

Skal vi dømme etter de mange internasjonale operahus som nå ønsker seg Audun Iversen som gjest, har «fremtiden» allerede begynt. Han er i ferd med å etablere seg både i Europa og USA som en meget ettertraktet baryton i et stort fag som i dag rekker fra Mozart og Rossini til betraktelig mer dramatiske roller som Lescaut i Puccinis opera Manon Lescaut(Covent Garden) og tittelrollen i Tsjaikovskijs Eugen Onegin. Sistnevnte har han ved flere anledninger sunget ved selve den russiske operas høyborg, nemlig Bolsjoi-operaen i Moskva.

Iversens kultiverte og elegante vokale stil og pregnante diksjon gjør ham også til en utsøkt Lieder-sanger.

Juryen ønsker med denne prisen å bidra til at Iversen skal kunne ha frihet til å oppsøke utmerkede coacher og for øvrig foreta de beste valg til fremme for en betydelig utvikling og karriere.»

Camilla Spidsøe

«Camilla Spidsøe har i en årrekke vært en av våre mest spennende og fascinerende dansekunstnere. Hun startet sin dansekarriere i Nasjonalballetten for så å bli ledestjernen i Norges nasjonale kompani for samtidsdans, Carte Blanche. Hun utmerker seg med sin eksplosive dans og usedvanlig sterke scenenærvær, der hun uttrykker seg gjennom et stort register fra det sterke og rå til det vare og gripende. Hun fremstår som en særdeles moden danser med et personlig og ekte uttrykk.

Spidsøe ble tildelt Dansekritikerprisen i 2005/06 for sin medvirkning i forestillingen Carte Blanche á la Naharin. I 2007 mottok hun Koreografiprisen sammen med Daniel Proietto for MY mood made her betray her secret fremført på Staatsoper Hannover.

Hun er nå tilbake i Nasjonalballetten der store oppgaver venter henne. Juryen mener Camilla Spidsøe fremdeles har et stort utviklingspotensial til å videreutvikle sitt helt spesielle talent i årene som kommer».

Juryen har bestått av Wilhelm Wilhelmsen (formann), Helen Juell og Asbjørn Larsen fra Tom Wilhelmsens Stiftelse, operasanger og tidligere Casting Director Anne Gjevang, professor i dans og tidligere danser Ellen Kjellberg og Tom Remlov, administrerende direktør ved Den Norske Opera & Ballett.