NOPA-stipend til Jenny Konradsen og Mira Thiruchelvam

NOPA, Norsk forening for komponister og tekstforfattere, har gitt NOPA-stipend for 2017 til Jenny Konradsen fra Storfjord og Mira Thiruchelvam fra Bergen. De to stipendmottakerne fikk tildelt prisene like før sine konserter under by:Larm i Oslo torsdag kveld.

NOPA-stipendet ble opprettet i 2013. Det gis til unge, lovende låtskrivere, og består av et diplom og 20 000 kroner til hver.

Juryens begrunnelser:

“Med låten Dices gir Jenny Konradsen et personlig bilde av en relasjon mellom to mennesker, et bilde som gir et inntrykk av at man som lytter kommer tett på en artist med et stort formidlingspotensial. Melodi og akkorder er smakfulle og fengende på en nesten hemmelig måte, og den tar tak i deg på den måten som er vanskelig å forklare med ord. Konradsens særegne vokal er fengslende og fascinerende, og arrangementet er preget av diskret bruk av blås, piano, fjerne vrengte gitarer og reallyder som for eksempel klirrende bestikk. Hun blander på en subtil måte dype, elektroniske beats med et akustisk lydbilde, som gjør musikken både stor og nær på samme tid.”

Om Mira Thiruchelvam skriver juryen:

Hun “skaper ikke bare en god blanding rent musikalsk i bandet 9 grader nord, men rett og slett en meget vellykket syntese av stilarter som står støtt på egne bein. Dette kommer svært godt fram i låta Victoria. Musikken er nyskapende, og i tillegg til at musikerne i 9 grader nord imponerer rent musikalsk med sine ferdigheter, kommuniserer også ensemblet komposisjonen på en naturlig måte

Victoria låter organisk og lekende lett, trass høyt teknisk nivå. Introens mystiske karakterer kontrasteres med flamenco-rytmer og groovy fløytespill, og vokalen briljerer med sylskarp frasering og selvsikre utrop. Musikken er morsom og underholdende uten å være grunn eller jovial. Den har dybde, driv og energi. Låta er rytmisk interessant og medrivende, den er melodisk kreativ i sitt særegne tonespråk.”

Det tredje og siste stipendet for i år deles ut fredag kveld.

Juryen besto i år av låtskriverne Hedvig Mollestad Thomassen, Henrik Haraldsen Sveen, Tatiana Pereira, Arild Hammerø.

