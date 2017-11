Her er vinnere av Folkelarmprisen

Prisene ble delt ut på Riksscenen i Oslo, under Folkelarm, lørdag.

Folkelarmprisen er folkemusikkens egen platepris. Prisen er åpen for alle former for tradisjonsmusikk utøvet av musikere – uavhengig av etnisk bakgrunn. Albumet må være utgitt i Norge.

Folkelarmprisen 2017 ble delt ut på Riksscenen i Oslo, under Folkelarm lørdag.

Prisen Året folkemusiker gikk til Anders Røine.

Fra juryens begrunnelse:

”Årets folkemusiker 2017 spiller på mange strenger, både bokstavelig talt som musiker og som person i musikkbransjen.

Vedkommende har gjort seg bemerket som en sterk utøver på mange ulike instrumenter, og er både en stødig tradisjonsbærer og en innovativ kunstner. Årets folkemusiker er ikke redd for å blande sjangre og folkemusikktradisjoner fra forskjellige land. Den personlige miksen er en viktig merkelapp på mye av det han driver med.

Han har detaljert kunnskap om mange ulike felt. Ispedd en musikalsk nysgjerrighet gir dette seg utslag i et unikt uttrykk hos vedkommende som musiker, produsent, innovatør og akademiker. Årets folkemusiker er flink til å tilegne seg nye stilarter og teknikker, og han utnytter instrumentene han spiller på til det fulle.

Prisvinneren er en attraktiv medmusikant blant flere av landets fremste musikere, og han er å se i mange sammenhenger. Året 2017 startet med at han mottok Spellemannprisen 2016 og fortsatte videre med flere plateinnspillinger både som musiker og produsent. I år har han blant annet laget bestillingsverket Reôlo til Jørn Hilme-stemnet sammen med Hans Hulbækmo og Hans og Rasmus Kjorstad. Dette ble også framført på Ultimafestivalen. I 2017 har prisvinneren også turnert og spilt inn plate med både Sigrid Moldestad og Gabriel Fliflet, vært med på Jon Anders Halvorsens bestillingsverk til Telemarkfestivalen, og i tillegg er han snart klar med den nye plata til stjerneduoen Sudan Dudan.”

Øvrig prisvinnere:

Åpen klasse:

Hans P. og Rasmus Kjorstad – Pusinshi Ulla (ta:lik)

Solo

Anne Hytta – Strimur (ta:lik)

Tradisjonelt samspill:

Ånon Egeland og Mikael Marin – Sorpesoll (Taragot Sounds)

Dokumentasjon:

Leif Rygg – Bygdatråen (ta:lik)