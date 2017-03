Dextra Musica gir støtte til dirigentprogrammet Opptakt

Av

Torsdag mottok prorektor Dag Husebø og førsteamanuensis i dirigering, Morten Wensberg ved Universitetet i Stavanger (UiS) en gave på 450.00 kroner fra Dextra Musica for det nyetablerte dirigentprogrammet «Opptakt».

«Opptakt» er et lanseringsprogram for talentfulle, norske dirigenter, som skal gi utvalgte talenter en mulighet til å bygge karriere i symfoniorkestrene. Den nye dirigentsatsningen er et samarbeid mellom de norske orkestrene og utdanningsinstitusjonene, og har som mål å gi Norge flere dirigenter på høyeste profesjonelle nivå. Satsingen vil trolig gå over 4 år.

Deltakerne får praksis i både mesterklasser og konsertprosjekter med de norske symfoniorkestrene, under veiledning av nøye utvalgte mentorer. Opplegget er skreddersydd de ulike deltakerne, og programmet skal sørge for en tettere kontakt og et nærere samarbeid mellom dirigentene og de profesjonelle orkestrene. Det vil også åpne for at musikerne i større grad enn tidligere kan bidra med systematiserte og konstruktive evalueringer av dirigentene.

Pengegaven deles ut gjennom Dextra Musicas «program for unge utøvere», som ble lansert i 2017. Dextra Musica er Sparebankstiftelsen DnBs datterselskap, og jobber med å bidra til at unge utøvere kan oppleve og utøve klassisk musikk og folkemusikk på et høyt kunstnerisk nivå.

– Denne gaven er ikke bare en gave til oss, men til hele musikkmiljøet. Det er viktig med denne støtten, både for at vi skal ha kapasitet til å administrere programmet, men også for at vi skal kunne sette et større fokus på dirigents rolle og gi unge talenter en sjanse til å bygge karriere. Vi trenger en høyere andel norske dirigenter i de norske orkestrene, men for å få til det, trenger vi å få på plass en konstruktiv endring og vi er avhengig av god støtte i ryggen, sier førsteamanuensis i dirigering Morten Wensberg ved UiS i meldingen.

I år var det Nils Erik Måseidvåg og Andreas Patrik Hansson som ble valgt ut, og neste år vil det bli nye opptaksprøver og nye dirigent-talenter vil få sjansen.