Opedal og Knapstad til topps i Veslefrikk og Årets U-trykk

10.05.2019
- Red.

Vinnerne spilte egne komposisjoner med Kringkastingsorkesteret i direktestrømmet konsert. – En stor opplevelse!

Fredag 10. mai ble vinnerne av den nasjonale komposisjonsmønstringen Veslefrikkprisen og Årets U-trykk utropt under et finalearrangement i NRKs Store Studio.

Elevene i 7.klasse på Opedal skule i Lofthus gikk helt til topps i den nasjonale komposisjonskonkurransen Veslefrikk, og fire elever i klasse 8C på Knapstad ungdomsskole i Hobøl vant Årets U-trykk.

Vinnere av Årets U-trykk 2019 er Brage, Ine, Isabel og Emil i klasse 8C på Knapstad ungdomsskole (Foto: Skapia)

Veslefrikk er et prosjekt for elever fra 1.-7. trinn, og nytt av året er U-trykk som er et komposisjonsprosjekt for ungdom fra 8.-10. trinn. Premien hos begge grupper var å fremføre komposisjonene sine med Kringkastingsorkesteret (KORK) på prisvinnerkonsert i NRK Store Studio fredag 10. mai. – En stor opplevelse, sier vinnerne.

Vinnerkomposisjonene
Veslefrikk-elevenes komposisjon “Stillhet og Kraft” imponerte juryen av komponister, musikere og pedagoger:

I vinnerverket hører vi et godt planlagt og forberedt stykke musikk. Vi blir tatt med inn i et vakkert lydlandskap. I starten har dere fått til et vellykket spill mellom ulike elementer. Dere repeterer dem på en måte som gjør at vi hele tiden oppdager nye og spennende klanger som gir inntrykk av stillhet og rolig naturstemning.

Vinnerne av Årets U-trykk hadde valgt en annen type sjanger og tema. Komposisjonen “Å gjøre ditt” handler om det å gjøre noe annerledes, og noe som andre kanskje ser på som unormalt. Juryen skriver i sin tilbakemelding:

Dere har laget en helt nydelig sang! Temaet dere valgte er et viktig tema. Altfor ofte tør vi ikke å dyrke våre interesser fordi vi er redde for å ikke bli akseptert. Teksten er veldig rørende og poetisk, og musikken passer utmerket til dens stemning!

Det ble en flott prisvinnerkonsert både for elevene, KORK og publikum i et fullsatt Store Studio, melder Stiftelsen Skapia, som står bak prisene. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sto for utdelingen av både Veslefrikkprisen og Årets U-trykk.

De fem øvrige finalistene i Veslefrikk kom fra Opphaug skole i Ørland, Bjerkely skole i Undrumsdal, Nylund skole i Stavanger, Sunnylven skule i Hellesylt og Stamnes skule i Vaksdal.

De fem øvrige i U-trykk kom fra Stranda ungdomsskule, Atlanten ungdomsskole i Kristiansund, Samfundets skole Egersund og to grupper fra Sunnylven skule i Hellesylt.

Her kan du se prisvinnerkonserten, som ble strømmet på nett direkte fra Store Studio fredag.

Veslefrikkprisen ble delt ut for første gang våren 2015 og Årets U-trykk ble delt ut for første gang i 2019, og arrangeres av Stiftelsen Skapia. Les mer om prisene på Skapias hjemmeside.

Bilde fra Veslefrikkprisen 2017, da elever fra Sunnylven skule vant

Klart for utdeling av Veslefrikkprisen og Årets U-trykk

Barn og unge over hele landet har komponert musikk i månedsvis. Fredag 10. mai kåres vinneren live i NRKs Store...

Skapia og nye prosjekter er offisielt lansert Foto: Hanne Eide Andersen/ Kavlifondet

Stiftelsen Veslefrikk bytter navn til Skapia

Men skal fortsatt arrangere Veslefrikk og nystartede U-trykk.

Ungdom og komponering

Hva vil ungdom skape?

Ny satsing på ungdom og komposisjon.

Savner eksportstrategi for samtidsmusikk

Det smale musikkfeltet kan lære av Alan Walkers suksess, mener Music Norway.

Direktør Petter Snare og styreleder Marte Mjøs Persen i kunstmuseene og komponisthjemmene i Bergen, KODE

KODE i krise

KODE er kunstmuseene og komponisthjemmene i Bergen. Nå ligger stiftelsen an til å miste opp mot 30 millioner kroner i...

Solbjørg Tveiten

Var vi ikke enige om at kunst er viktig?

Må vi være så kultiverte? Hvorfor trenger vi kunsten? Store spørsmål med mange svar, skriver Solbjørg Tveiten etter at kulturministeren...