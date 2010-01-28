Stjernelag for Haiti

Publisert
28.01.2010
Skrevet av
- Red.

Forfatter og billedkunstner Ross Kolby inviterer til klassisk konsert for Haiti i Oslo søndag.

Arve Tellefsen, Alexander Rybak, Iver Kleive, musikere fra Det Norske Kammerorkester, Aage Kvalbein, Tine Thing Helseth, Håvard Gimse, Hans-Erik Dyvik Husby, Pitsj, Susanna Wallumrød og Ensemble Neon og Terje Stensvold deler Oslo Konserthus’ scene søndag kveld fra kl 2000.

Billettinntektene går uavkortet til Røde Kors og Kirkens Nødhjelp.

Publikum velger selv mellom billettprisene 1000, 700 eller 400 kroner.

Billettbestilling:

Oslo Konserthus, tlf. 23 11 31 11

eller Billettservice tel. 815 33133

The murder of Pope John Paul I av Ross Kolby.

