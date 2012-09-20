Skoler blir fyrtårn
19 kulturskoler nominert til fyrtårnstatus.
Fem norske kulturskoler skal i høst få fyrtårnstatus. De fem skal vise vei gjennom sin aktivitet i to år framover og bidra til et positivt fokus på viktige utviklingsområder i kulturskolen.
19 kulturskoler fra 14 fylker er nominert i år.
– Juryen er overveldet over det høye nivået på nominasjonene til fyrtårnkulturskolene, sier juryleder Stein Erik Hansen til Norsk kulturskoleråd.
Utnevnelsene skjer 18. oktober, på Norsk kulturskoleråds landsmøte i Hamar. Med utnevnelsene følger det et diplom og 20.000 kroner.
Listen over de nominerte skolene finnes på nettsidene til Norsk kulturskoleråd.