Skoler blir fyrtårn

Publisert
20.09.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

19 kulturskoler nominert til fyrtårnstatus.

Fem norske kulturskoler skal i høst få fyrtårnstatus. De fem skal vise vei gjennom sin aktivitet i to år framover og bidra til et positivt fokus på viktige utviklingsområder i kulturskolen.

19 kulturskoler fra 14 fylker er nominert i år.

– Juryen er overveldet over det høye nivået på nominasjonene til fyrtårnkulturskolene, sier juryleder Stein Erik Hansen til Norsk kulturskoleråd.

Utnevnelsene skjer 18. oktober, på Norsk kulturskoleråds landsmøte i Hamar. Med utnevnelsene følger det et diplom og 20.000 kroner.

Listen over de nominerte skolene finnes på nettsidene til Norsk kulturskoleråd.

Relaterte saker

Musikkelever ved Majorstuen skole

Vil ikke være elite

Talentene i den nye musikklassen på Majorstuen skole liker ikke å bli kalt eliteelever. De synes det er rart at...

Norsk Kulturskoleråd: – En milepæl i norsk kulturskolehistorie

Den rød-grønne valgseieren får Kulturskolrådet til å bruke store ord.

May Helen Molvær Grimstad 3 (Fotograf: Tri Nguyen/KrF)

KrF vil ha øremerkingen tilbake

Fem år etter at Bondevik-regjeringen fjernet øremerkingen av tilskudd til kommunale kulturskoler vil Kristelig Folkeparti gjeninnføre ordningen.

Lisbet Rugtvedt bak (Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix)

– Køen er kommunenes ansvar

Regjeringen står maktesløs overfor køen på 30 000 barn til landets kulturskoler. Kritikken fra Musikernes Fellesorganisasjon må rettes mot kommunene...

Hans Ole Rian 08/Foto: eget

– Barn og unge er taperne i Kulturløftet

INNLEGG: Det er mange grunner til å reise en bauta over Trond Giske. Det faktum at det står 30 000...

Fuzzy Dice utsnitt

Norge – en kulturnasjon?

– Det er veldig vanskelig å få publikum til å besøke forestillinger med en ukjent tittel eller forfatter, samtidig som...

Flere saker

JACOB-PRISENS VINNER. Magnus Rakeng (i midten) mottok Jacob-prisen på Sentralen i Oslo 29.1.26. På bildet, fra venstre: Ellen Margrethe Skilnand (DOGA), Jon Amund Søfferud (juryleder for Jacob-prisen), Magnus Rakeng, Enzo Finger (grafisk designer), Tor Inge Hjemdal (administrerende direktør i DOGA)

Musikkens formgiver hedret med pris

Magnus Rakeng har formgitt ikoniske plateutgivelser og turnéplakater for noen av Norges mest kjente artister. Nylig mottok han Jacob-prisen for...

Still fra videoen «Ice Rink»

Ballade Video XXXI: Ballerinaer, naturister og isdansere

Fra ballet til isdans. Fra storbyen til heimbygda. Og fra lyriske pianostykker til elektronisk pop, countryrock og moderne jazz.

Eirik Sørborg, dirigent i Norges Ungdomskor

Eirik Sørborg ny dirigent for Norges Ungdomskor

Han skal også være kunstnerisk leder i 2019 og 2020.