Nopa-prisene 2026: Big Dipper, Thomas Strønen og Symre blant vinnerne

Nopa-prisene ble delt ut mandag kveld, under komponist- og tekstforfatterforeningens årlige høstseminar og fest. Dette var prisene, og disse var prisvinnerne:

Nopas formidlingspris gikk til platebutikken Big Dipper, en musikkens møteplass, som salgssted, kunnskapsformidler og bidragsyter, kommenterer juryen:

Årets mottager av Nopas formidlerpris har en helt egen lukt, det har jo alle mennesker, men vi snakker om objekter, og vi snakker om et fysisk sted. Årets mottager er en scene i dobbel forstand, både som et musikkmiljø og en konkret fysisk scene, men som rent teknisk ikke er en scene men et gulv. Årets mottager er en hverdagshelt som har holdt det gående i over et kvart århundre, uke etter uke, måned etter måned, år etter år – seks dager i uka.

Årets opphaver 2025 er Thomas Strønen, en opphaver som «møter musikken med undring», uttalte juryen:

I mange år har han utforsket landskapet mellom det noterte og det improviserte, ikke for å legge improvisasjon inn i samtidsmusikken, eller omvendt, men for å finne en egen hybridform der kammermusikalsk disiplin møter en åpen og våken skaperkraft. Gjennom bestillingsverk for jazzfestivaler, teater og dans, og som leder av sitt eget ensemble, Time Is A Blind Guide, har han skapt et særegent musikalsk univers der kammermusikk, jazz og samtidsmusikk smelter sammen. Musikken hans er preget av åpenhet, lytting og tålmodighet, og har gjennom flere utgivelser på ECM Records nådd et internasjonalt publikum. Verket «In awe of stillness», er hentet fra ensemblets album Off Stillness. Det er et inderlig stykke, der dvelende strykere fanger en kontemplativ stillhet, mens slagverk og bass legger seg som en motstemme til det klanglige. Sammen skaper de en helhet der musikken puster som én organisme. Her er ikke stillheten et fravær, men selve kilden til musikken. Det er et vakkert og gjennomarbeidet verk som insisterer på dyp lytting, og som gir tilbake til den som tar seg tid.

Årets Blåtonepris gikk til Symre Taugbøl Bang for verket «Kimen». Blåtoneprisen ønsker å løfte fram melodisk og harmonisk oppfinnsomhet, forteller Nopa, og juryen peker på at årets prismottaker «viser hvordan tradisjon og fornyelse kan møtes på en både frisk og overbevisende måte»:

Her er det et direkte musikalsk uttrykk, med sterke melodier og et spennende møte mellom folkemusikk og moderne pop. Musikken har tydelige røtter, men blir aldri nostalgisk. Den er nyskapende, leken og full av kraft. Også teksten utmerker seg. Med presisjon og attitude peker den på samfunnsmessige

problemstillinger, uten å bli belærende. Her finnes både alvor, humor og en herlig dose pønka energi. Det er tydelig og uredd, men med en stor dose varme og lekenhet. Dette er musikk som føles både kjent og ny på samme tid – tydelig forankret i en tradisjon, men med et sterkt ønske om å gå sine egne veier.

Nopas musikkpris 2025 gikk til Jakob Nordli for verket Herr Skyboer, et verk som omtales som «et høyst originalt verk som beveger seg i et særegent musikalsk landskap, snodig skeiv og med et sterkt personlig uttrykk»:

Musikken tar oss med inn i en helt egen verden, en verden som formidles gjennom en nærmest impresjonistisk og naivistisk fortellerform, både tekstlig, kompositorisk og produksjonsmessig, meldte juryen.

NOPAs tekstpris 2025 gikk til Thea Emilie Wang, Dorothea Økland og Solveig Wang (Nothing Personal) for låta «Messe».

Ledige stillinger Fargespill Bodø Sangansvarlig/ vokalinstruktør Nordland | 15/11/2026 Norges musikkhøgskole (NMH) Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi Oslo | 08/11/2026 Syddansk Musikkonservatorium Professor MSO i kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed Utland | 01/12/2026 Norges musikkhøgskole (NMH) Førsteamanuensis i live electronics / musikkteknologi Oslo | 08/11/2026 Norges musikkhøgskole (NMH) Førsteamanuensis i akkordeon Oslo | 08/11/2026 Norges musikkhøgskole (NMH) Førsteamanuensis i orgel Oslo | 08/11/2026 Trysil Kirkelige Fellesråd Kantor/organist/ kirkemusiker Innlandet | 01/11/2026 Se alle stillinger

Juryen beskrev låta og uttrykket i den slik: «Me opplever verket som både svært vakkert og litt uhyggeleg. Teksten er ikkje lett. Er me i draumar eller i verkelegheita? Eller ein plass imellom? Er dette religiøst, eller til og med okkult? Det repetitive og messande uttrykket, både i tekst og melodi, gir songen ei kjensle av meditasjon. Teksten er skriven på stilsikkert engelsk og målar opp nokre sterke bilete, nærast som små tablå. Men desse tablåa er ikkje tilfeldige; dei heng i hop ved hjelp av sanseleg, assosiativ skriving og underspelt tematikk. Som om Virginia Woolf skulle ha skrive ein song.»

Kardemommestipendet 2026 ble tildelt den sørsamisk sangeren, joikeren og komponisten Marja Mortensson og Sverre Thorstensen, komponist, tekstforfatter og utøvende musiker som lager musikk for barn under bandnavnet The Sverre Sverre.

Med utgangspunkt i reindrift og den forsvunne sørsamiske joiketradisjonen, lager Marja Mortensson musikk med stemmen i fokus. «Juryen setter stor pris på mottakerens ønske om å lage en rytmisk, leken, tekstrik barneplate på sørsamisk med fengende melodier og tradisjonelle joiker,» uttalte de, og verdsetter ønsket om å gjøre en forskjell gjennom arbeid med språk, kultur og informasjon, inspirere andre og skape et bredere utvalg av musikk og tekster på sitt morsmål sørsamisk.

Sverre Thorstensen har gjennom mange år jobbet som komponist, tekstforfatter og musiker, med sin første utgivelse allerede i 2004 under artistnavnet Kong Sverre. Nopas jury har satt pris på opphaverens fokus på at tekst og melodi skal kunne stå støtt på egne ben, uten å lene seg på store produksjoner. «Tekstene er varme, morsomme og fulle av fortellerglede, med humor som et bærende element. Nydelig befriende,» kommenterte de.

Les mer og se bilder fra utdelingen på Nopas hjemmesider.

Red.mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Norsk Komponistforening, Nopa og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.