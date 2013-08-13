Undervurdert i Norge?

Med tanke på sjangerens suksess er det underlig at ingen norske artister eller bransjefolk var tilstede under IMS på Ibiza, skriver Atle Bakken.

Atle Bakken på Ibiza, en konferanse med fokus på Tech House/elektronika-sjangeren, hvor bransjen samlet seg for å dele kunnskap og snakke om felles utfordringer. Bakken hevder å være eneste norske deltaker, og har snakket med ulike norske DJs om hvorvidt de mener den norske bransjen er uoppmerksom.

Tech House/Electronica, også kalt EDM (Electronic Dance Music) har for tiden et godt salgspotensial, og med tanke på sjangerens suksess er det underlig at ingen norske artister eller bransjefolk var til stede.

Ifølge den erfarne DJ‘en og Ibiza-entusiasten Nils Noa (33), har det tatt lengre tid for klubbkulturen i Norge å få fotfeste.

— For 4-5 år siden var det kun jeg og et par kolleger som spillte denne musikken. Nå vil alle være DJ og spille Tech House, noe jeg forøvrig synes er positivt for utviklingen av genren, sier Noa

— Men vi har fortsatt ikke store klubber, noen egen radiokanal, eller et organ som ivaretar anseelsen av kulturen.

Økende satsningsvilje

Slik undertegnede ser det, får dette negative utslag i kampen om offentlige midler. Hvor er for eksempel DJ-seksjonen i NOPA?

Men sommerens festivaler, som for eksempel Solar, viser en økende vilje til å satse friskt på navn som Pete Tong, Joris Voorn, Diskjokke og Maya Vik. For selv ikke Norge kan lenger være helt uaffektert av et slikt jordskjelv. Mens DJ Mats Gulbrandsen (23) fra Stokke, svært nylig ble signet til en internasjonal avtale med Lixid1 i USA , har Oslo-DJ Finnebassen, aka. Finn Peder Wang (25) blitt den første norske DJ som har fått fast jobb på en større klubb på Ibiza.

Dette året ble han et fenomen i den europeiske musikkpressen. I tillegg til å spille fast på “Shankey‘s på Ibiza, blir hans produksjoner og demoer nå hørt på av en million mennesker og mer på Youtube.

— Hvordan skjedde dette?

— Jeg har ikke fulgt mye med der i det siste, svarer Wang, når jeg spør ham, og forklarer at musikk egentlig var noe han drev med som en bigesjeft. Wang kommer fra Frogner i Oslo, har en bachelorgrad i forretningsutvikling og innovasjon fra Markedshøyskolen, og hevder at han av sine jevnaldrende blir sett på som arbeidsløs fordi han ikke går i dress og snakker om olje og Dow Jones.

Først etter han hadde fullført graden tok han et år hvor han konsentrerte seg om musikken. Etter fem måneder fikk han en avtale i Manchester på tracket “If You Only Knew“, og siden har det gått oppover.

Aldri kontaktet et plateselskap

Finnebassen forteller at han henter inspirasjon fra amerikansk musikk; særlig enkelheten i R&B.

— Den såkalte «EDM“-musikken liker jeg ikke, sier han.

— Nordmenn hører jo ellers mest på “norsk musikk“, og jeg har ikke hørt noe fra Singsaas & co. Derimot har jeg blitt spurt av Nils Noa om å remikse ett av hans tracks, som jeg kanskje kommer til å gjøre. Men jeg tror nordmenn har det altfor godt, og at de som trekker i trådene i kultur-Norge kanskje ikke tar stilling til hva slags musikk vi hører på. Men man ikke trenger å følge normene i Norge for å få interesse internasjonalt. Det er jeg et levende eksempel på. Jeg har aldri kontaktet et eneste plateselskap i Norge, men har sittet alene og gjort musikken min selv.

På spørsmål om hva han tenker fremover, og håper å få ut av symposiene, er svaret klart.

— Jeg håper å kunne få min egen kveld på Ibiza til neste år. Jeg er ikke klar for noen Guetta/EMI-type avtale, men jobber på samme måte som da jeg startet. Og jeg håper etterhvert å invitere andre norske DJs. Ellers får dessverre ikke min suksess på Ibiza noen direkte innvirkning på mine læremestere og kolleger i Norge. Det gjelder å produsere noe helt eget og unikt. Dette er en individuell verden.

Atle Bakken er komponist og musiker. Han har skrevet musikk til flere amerikanse tv-serier og jobbet med blant andre Stevie Wonder, ThePolice, Michael Jackson, Snoop Dog, Diana Ross, og Banana Airlines.