Fra nattklubb til verdensherredømme

Atle Bakken rapporterer fra International Music Summit på Ibiza.

”Beyond the Boom Boom“ var tema ved årets IMS-symposium 22-24. mai på verdens elektroniske musikkhovedøy; Ibiza.

Symposiet arrangeres årlig, og Ballade var tilbake etter tre år. Det som da var begynnelsen på et vulkanutbrudd er i dag solid forankret og internasjonalt kanskje den raskest voksende musikksjangeren av alle.

Tech House/Elektronika, også kalt EDM (Electronic Dance Music) har vært et undergrunnsfenomen i 25 år. Men bare i USA har sjangeren dette året hatt en vekst på 36 % i digitalt salg/streaming. I følge IMS Business Report 2013 er årets omsetning i USA på 27 milliarder kroner og en større klubb i Las Vegas, det «alternative Ibiza ‘, har en inntjening på 3,7 milliarder kroner årlig.

Regnskapsførere og advokater er med på korstoget og ordet «underground» har, dessverre for noen, forsvunnet. Elektronika har fått mainstreamstatus, og investeringsfirmaer bruker enorme summer på å kjøpe opp og utvikle mindre EDM-selskaper. Samtidig har markedet og distribusjonssystemet forandret seg drastisk. I dag er agenter, managere, arrangører og stjernene selv i førersetet, i motsetning til da artisten var langt mer avhengig av plateselskap og den tradisjonelle distribusjonskjeden.

Hva skjer etter gullrushet?

Derfor handlet IMS i år ikke bare om de store suksessene. (Se IMS-symposiets hjemmeside for videoer). Man ønsket også å belyse kunnskap fra musikere og forretningssiden. Et av temaene var hva som skjer når industrien sprer seg fra dansegulvet til mainstreamkulturen, og hvordan man kan bevare den etter at “gullrushet“ er over.

Marc Geiger. Foto: Nelly Loriaux

Ifølge Marc Geiger og William Morris Endeavor, må artistene bli proffere. De må rydde opp på sine nettsider, hvor søkemotorene ofte er dårlige, og hvor artister og selskaper poster dobbelt og trippelt om seg selv. DJ Paul Oakenfold ble ellers trukket frem som et godt eksempel. Etter 30 års suksess har satt seg på skolebenken for å lære harmoni og låtskriving.

Foredragene ble presentert av Pete Tong, en av pionerene som lanserte sjangeren. Han presenterte blant annet Daft Punks suksessalbum «Random Access Memories“, og sporet “Get Lucky», som har blitt selve sommerlåten på klubbene så langt denne sesongen.

Viktig lagspill

Albumet er resultat av et møte på IMS i fjor, da den elektroniske musikkpioneren Giorgio Moroder kom i kontakt med dansemusikkprodusenten Nile Rodgers. I år var Rodgers tilbake, ikke bare for å snakke om dansegulv-hit‘en, men også som komponist og produsent for det nye IMS Anthem 2013. Rogers foredrag inneholdt historier og anekdoter fra hans formidable karriere, og han viste oss av sitt vesen at selv om man er seriøs i skaperprosessen, bidrar en åpen og lite selvhøytidelig holdning til et vellykket musikalsk resultat. Rodgers har også tro på lagspill, og fortalte at han alltid går inn som en 50-50 partner i arbeidet med låtskriving.

Nilde Rogders. Foto: Nelly Loriaux

Show Biz-advokat og blogger Bob Lefsetz reflekterte over at Twitter i hans øyne har blitt en bedre nyhetstjeneste og promoverktøy enn Facebook. Han snakket også om hvordan platebransjen fortsatt trenger å utvikle en legitim peer-to-peer distribusjon hvor man bytter musikk via søkemotor for å forenkle hverdagen for musikkbransjen.

Anerkjennelse fra pionér

Jean Michel Jarre, nyvalgt president i parplyoganisasjonen for opphavsrettselskaper, CISACog en av de tidligste pionerer innen elektronisk musikk, avrundet med en vurdering av EDM-bransjen, og pekte på at elektronisk musikk er mye mer enn Dance og ‘4-to-the-floor ‘. (Jarres egen musikk er for eksempel mye mer symfoni-preget, melodiøs og med andre tempi enn typisk klubbmusikk).

— Jeg ser dette både fra en billedkunstners perspektiv og som klassisk skolert artist, og synes det er flott at elektronisk musikk endelig har fått den anerkjennelse den fortjener, sa han.

Atle Bakken er komponist og musiker. Han har skrevet musikk til flere amerikanse tv-serier og jobbet med blant andre Stevie Wonder, ThePolice, Michael Jackson, Snoop Dog, Diana Ross, og Banana Airlines.