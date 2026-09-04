Susanna, Baudelaire og den heslige nisjen

Ballade publiserer de kommende dagene seks intervjuer gjort og skrevet av studenter ved Institutt for musikkvitenskap (IMV), Universitetet i Oslo. Tekstene er blitt til i et samarbeid mellom IMV, Ultima og Ballade, der musikkskribentene og kritikerne Ola Nordal og Bodil Maroni Jensen har vært mentorer og sparringspartnere for studentene. Kunstnerne som er intervjuet er aktuelle i forbindelse med Ultimafestivalen 2026. Dette intervjuet er laget av spirende musikkskribent Ingvild Andersgaard.

Susanna Wallumrød har i over tyve år vært en prominent figur i norsk musikkliv. Under årets Ultima fremfører hun sine tolkninger av Charles Baudelaires dikt sammen med Kork, i en stor produksjon i Store studio på NRK Marienlyst. Vi treffes for en samtale ved et utebord på Kunstnernes Hus i Oslo en stund før konserten.

– Hva er inspirasjonen bak ditt Baudelaire-prosjekt «Brilliant Suns»?

– «Brilliant Suns», det vet ikke jeg hva er, ler Susanna.

– Antakeligvis er det Ultimafestivalen som har laget tittelen som et tema for konserten. Jeg får ofte en morsom overraskelse når jeg skal spille og det er en kuratert aften. Da har kanskje festivalene laget et konsept eller tema som jeg ikke nødvendigvis har vært involvert i.

My youth was nothing but a darkling storm

Shot through at times by brilliant bursts of sun

Fra «The Enemy»

Wallumrød har fremført sine musikalske fortolkninger av Baudelaires dikt i forskjellige ensembler, blant annet med Kringkastingsorkestret (Kork) og Stina Stjern. Samarbeidet med Kork er også gitt ut på plate under tittelen Baudelaire & Orchestra (2023).

– Ultima har invitert meg til å fremføre Baudelaire-prosjektet mitt, som startet som et solo-prosjekt med vokal og piano. Tekstene til Baudelaire er komplekse og fulle av bilder, og jeg hadde en grunntanke da jeg skulle lage musikk til diktene, at jeg hadde lyst til å se om jeg kunne ta disse tekstene og sette dem inn i litt enklere klanger, forteller Wallumrød.

– Jeg spilte det inn solo og gav det ut, og det var faktisk min første solo-plate med piano og vokal, ved navnet Baudelaire and Piano. Etter utgivelsen fikk jeg lyst til å gjøre mer med materialet, så neste steg ble at jeg inviterte med meg Stina Stjern, som spiller på kassettspiller og kassetter. Jeg ville ha den stofflige, analoge lyden inn i miksen med piano og vokal, utdyper kunstneren.

– Vi fremførte en konsertforestilling sammen på Henie Onstad Kunstsenter, der vi brukte en scenografi som gikk utover det klassiske oppsettet med en scene foran et publikum. Vi ønsket å bruke hele rommet, og publikum var plassert på tre forskjellige steder, mens vi ble en slags øy inne i rommet.

– Så rullet Baudelaire-prosjektet videre, og vi inviterte med den franske improvisasjonskunstneren Delphine Dora, pianist og sanger, til et samarbeid. Dette var under pandemien, så vi møtte ikke Delphine personlig. Plata ble derfor lagd gjennom å utveksle filer. Vi møttes ikke før i etterkant, da vi skulle fremføre prosjektet live. Det var et kjempespennende samarbeid.

Ledige stillinger Universitetet i Stavanger -UiS Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk Rogaland | 20/09/2026 Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk Kunstnerisk og administrativ leder Oslo | 20/09/2026 Olavsfest Direktør Trøndelag | 22/09/2026 Aalborg Symfoniorkester Tutti 1. violin 06/10/2026 Aalborg Symfoniorkester Violin, 3. Koncertmester 07/10/2026 Se alle stillinger

– Etter hvert fikk jeg ideen om å utbrodere låtene med orkesterarrangement, fortsetter Wallumød.

– Jeg inviterte med meg Jarle Storløkken og Jan Martin Smørdal til å lage arrangementene. Vi jobbet veldig tett, og ville prøve å lage arrangementer som gjorde bruk av hele orkesteret. Vi fremførte med Kringkastingsorkestret og Stina Stjern i Bærum Kulturhus i 2023, og siden det har vi lagd enda nye arrangementer for Oslo Sinfonietta, som ble en nedskalering i instrumenteringen. Det funka også bra, og det har vært lærerikt å jobbe med.

Let go, my heart, and sleep your brutish sleep.

Fra «Longing for Nothingness»

– Så du nærmer deg ditt eget materiale fra veldig mange forskjellige innfallsvinkler?

– Ja, det har vært veldig interessant. Jeg liker å gjøre tolkninger, å lage versjoner av andres musikk. Det var sånn mye startet for meg da jeg begynte å sette musikk til lyrikk, for eksempel til diktene av Gunvor Hofmo. Jeg har gjort min egen musikk i masse forskjellige besetninger. Jeg synes det er veldig interessant å gå dypere inn i materien og tenke; hva er det som er kjernen her, hva er det som er viktig, eller kan man belyse noe annet ved musikken i en annen instrumentering?

Voluptuous pleasure, be my queen,

Put on your siren’s mask again,

Fashioned of velvet and of flesh

Fra «A Pagan’s Prayer»

– Hva er ditt forhold til Ultima-festivalen?

– Ultima er en festival jeg liker veldig godt, som jeg har fått muligheten til å spille på tidligere, og til å presentere nye verk og samarbeid på. Jeg pleier alltid å prøve å få med meg konserter om jeg ikke spiller der selv. Jeg føler at Oslo trenger en sånn festival, nå enda mer enn tidligere, understreker Wallumrød og utdyper:

– Markedet har forandret seg så sinnssykt etter pandemien. Det har blitt så hyperkommersielt, og det preger mange festivaler. De samme artistene blir booket overalt, og det blir mindre variasjon i hva som blir presentert, rett og slett. Ultima er en spydspiss akkurat nå, og jeg håper at tida som kommer vil gi muligheter til at den festivalen blir mer verdsatt.

– Nisje trenger ikke være nisje, selv om det ofte blir definert som det. Det trenger ikke å være en negativ ting at noe er for noen og ikke for noen andre. Vi er forskjellige, vi har forskjellige interesser og vi er opptatt av ulike ting, det er jo helt naturlig også innenfor kunst og kultur. Jeg syns at alt man kan telle av strømmetall og antall publikummere eller billettinntekter har fått en altfor stor plass. Det har ikke nødvendigvis noe med kvalitet å gjøre, det er helt andre mekanismer som styrer akkurat de tingene. De konsertene som spilles for 50 mennesker, er faktisk like mye verdt som de som spilles for 3000, poengterer Wallumrød.



Torsdag 17. september framfører Susanna Wallumrød tonesatte dikt fra Charles Baudelaires Ondskapens blomster med Kringkastingsorkestret i NRKs Store Studio på Marienlyst. I produksjonen er også Ellen Reids verk Petrichor (2018) og Lene Grenagers Traces of Light (2019) med.

Les mer om produksjonen og konserten på Ultimas hjemmesider.