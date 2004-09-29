Startskudd for EKKO-festen

«Norges største elektronika-festival» kaller EKKO 2004 seg. Festivalen tar til torsdag 30. september, og går frem til og med søndag. Totalt blir det mulig å oppleve 46 live-artister, 12 DJer, 20 kunstnere og 8 filmer under årets festival, som foregår i Bergen Kunsthall. Artistene kommer fra Norge, Sverige, Finland, Danmark, England, Hellas, Spania og Tyskland. – Vi håper flest mulig tar turen til Bergen Kunsthall, og får den beste reisen de har foretatt seg på lenge, forteller Asle Bakke Brodin, som sammen med Per Anders Hammarstrøm har tatt initiativet til EKKO-festen.

Arvid Skancke-Knutsen

EKKO vil bli arrangert over fire dager i Bergen Kunsthall – hver dag med start klokken 19, og avrunding ved tretiden på natten. Arrangørene nøler ikke med å kalle evenementet for «en av Nord-Europas største elektronika-festivaler», og sier at de er ekstremt stolte over årets program, som altså teller deltagere fra åtte nasjoner.

— Funksjonalitet og estetikk er årets tema under Ekkofest 2004. Her blir det mange opplevelser, både for ører og øyne. Ikea er en av Ekkos viktigste samarbeidspartnere. Vår felles målsetning er at publikum både skal kunne slappe av og la seg inspirere av interiørløsningene under arrangementet, forteller arrangørene.

Ekko samarbeider ellers med Bergen Kommune, Norsk Kulturråd, Nordisk Kulturfond, Ikea, Håkki, Cinemateket, Heineken, Avab-Cac Bergen, Bergen Kunsthall, Hotel Bristol, teppeprodusenter m. fl.

— Bergen Kunsthall er primært et galleri, og det tar vi konsekvensen av. Vi har valgt en uvant setting, der hele sceneområdet nærmest fungerer som en stor installasjon, forteller Asle Bakke Brodin.

Ekkofest 20004 har også invitert videokunstneren Måns Nyman fra Stockholm, som ska ha hovedansvaret for live-video, og dermed blir festivalens egen VJ.

— I tillegg har vi flere dokumentarfilmer som skal vises på Landmark – med start tidigere på dagen og visning utover hele kvelden og natten. Vi låner ut trådløse headsets. I samarbeid med Cinemateket har vi valgt ut tematisk riktige dokumentarer som «Lucky People Center International», og musikvideoer fra musikvideoregissørene Chris Cunningham, Michel Gondry og Spike Jonze. Det blir også ett meget spesielt møte med multikunstneren Erkki Kurenniemi. Vi ser også fram til den eksklusive premieren på kortfilmen «Brevet» av Tom Hovinbøle, med musikk av støyartisten Lasse Marhaug.



EKKO-fest 2004 byr kanskje ikke på de aller mest kjente navnene for den gjennomsnittlig musikkinteresserte, men til gjengjeld vil nok de fire dagene by på en finanledning til å foreta et dypdykk i et bredt utvalg av mer alternativ karakter. Arrangørene har i hvert fall ikke noen problemer med å klebe et bredt spekter av adjektiver til et utvalg av artistene som skal i ilden.

— Vi har humorbandet Wevie Stonder fra den kultforklarte labelen Skam i England, nydelige Jeans Team fra Berlin, merkelige Augsburger Tafelconfect fra Hamburg, fantastiske Aavikko fra Kuopio i Finland, matglade Ost&Kjeks fra Oslo, reggae-elskende Nopia fra Bodø, videospillsnostalgiske Video Game Orchestra fra Athen, den funky gameboymannen Huoratron, den store click’n’cuts veteranen Andreas Tilliander fra Stockholm, melodiøse Dub Tractor fra København, kraftwerkanaloge Nu Science fra Helsinki og lokale helter i form av lekfulle Kaptein Kaliber, nyskapende Io, datarockbandet Datarock, jungeltarzansumpbandet Bjørn Torske Liveband, ambientmannen Lupo og mange, mange, mange flere.

— Det har vært en forutsetning at folk stiller opp gratis, samtidig som vi også har lagt oss i selen for å få tak i spennende, litt ukjente navn, sier Brodin. – Det er ikke noe mål for oss å ha de største artistene. Vi satser heller på bredde og nye talenter, samt at folk skal få en annerledes opplevelse.

Lørdag 16. oktober er det ellers klart for den fjerde utgaven av Den Elleville Festen, der en rekke av Bergens fremste elektronika- og rockartister inntar selveste Grieghallen. Her finner man store og hippe navn i skjønn forening – det hele satt i scene av Mikal Telle og andre entusiastiske musikkformidlere.

— Jeg tror det er plass til begge arrangementene på så kort tid, men nå har vi antagelig mettet markedet for en stund, sier Brodin. – Vi samarbeider ikke direkte med Den Elleville Festen, men vi inngår jo i miljøer som kjenner godt til hverandre. Vi har i hvert fall hatt et greit forhåndssalg, så det skal bli spennende å se hvor mange vi trekker denne helgen.

Firedagers pass til Ekkofest 2004 selges i Bergen på Apollon, Nøstekollektivet og Bergen Kunsthall for 450 kroner, og bestillinger kan også sendes inn på info@ekkofest.no. I prisen ingår en egen promo-CD med bl.a. Midaircondo, Magnet (Bjørn Torske remix), Pavan (s), Toy, Aavikko (fin), Ost & Kjeks, Jeans Team (tyskland), Mr Velcro Fastener (fin), Nopia, System (dk), Elektrofant, IO, Wevie Stonder (uk) og Rumpistol (dk).

Hele Ekko-programmet med tider vil slippes på Landmark i kveld, onsdag 29. september, når Transformator og Casio Kids and the Nigerian Bolsjeviks varmer opp til den fire dagers festen. For en komplett line-up anbefaler vi et besøk til nettsiden ekkofest.no.