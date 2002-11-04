Populærmusikk

Schtimm med øretelefonturné

04.11.2002
Knut Steen

«Eksentrisk og forførende. Søvndyssende og deilig. Schtimm er bandet du må høre.» Dette skrev Avisa Nordland etter Schtimms konsert under Nordland Musikkfestuke. Nå legger det særegne og lavmælte bandet ut på en meget spesiell turné – der publikum får høre musikken utelukkende igjennom hodetelefoner.

Schtimm ga i vår ut et det svært kritikerroste albumet; «plays Mrakoslav Vragosh» og har bemerket seg som et stemningsfullt og utradisjonelt band også på scenen. «plays Mrakoslav Vragosh» ble fulgt opp av sommer-EPen «Sun/Sun» tidlig i august, og bandet har i løpet av høsten spilt flere konserter rundt om i landet, blant annet på Sement-festivalen i Oslo. Schtimm blir også å finne på den kommende samleplaten til musikkbladet Mute.

— Vi er et ganske stille band, så vi ville gi publikum en nærest mulig opplevelse av musikken, sier P, som spiller trommer og gitar i Schtimm: – Vi begynte egentlig med å stille oss midt iblant publikum istedet for oppe på en scene, idéen med hodetelefonene er å ta tanken om nærhet og den ultimate musikkopplevelse enda videre.

En slik konsertproduksjon gir også flere muligheter; alle publikummere får høre det samme, og lydmessig blir det en verden unna lyden i en konsertsal. Bandet er også fullstendig selvforsynt, og kan derfor spille i et hvilket som helst lokale med innlagt strøm:

— Det som var mest strev var å få samla ihop alt utstyret vi trengte, først og fremst hodetelefonene. Men etter et par telefoner ordnet alt det seg: Sony stiller med headsets, Behringer låner ut distribusjonsbokser, sånn at vi har noe å plugge høretelefonene inn i. Soundcraft og musikkbutikken Tre45 ordnet resten. Når det praktiske var i orden, kunne vi sette i gang med å forberede turnéen, forteller P.

Han frykter heller ikke at hodetelefonene kommer til å lulle folk i søvn, eller drepe live-opplevelsen av bandet:

— Man vil jo at folk skal følge med på hva man gjør, og få anledning til å nyte musikken. En konsert er jo ikke en fest!

Så dere gjør ikke dette bare for å få folk til å tie stille på konsertene, da?

— He-he…i begynnelsen hadde vi en del problemer med folk som ikke kunne la være å skravle om alt mulig mens vi spilte, men jeg synes publikum har blitt mye flinkere i det siste. Men joda, tanken har slått oss, svarer P, som sammen med de andre bandmedlemmene, Æ, B og K, snart skal legge ut på noe ingen har prøvd før dem i Norge

Schtimm begynner sin hodetelefonturné med to konserter i Trondheim den 26.-27. november, før de setter kursen mot Lillehammer, som kan oppleve dem den 5. desmeber. Dagen etter blir det et avbrudd i turnéen, når Schtimm skal varme opp for Midnight Choir på Rockefeller i Oslo. Den 10 spiller de hodetelefonkonsert i Oslo, før Bodø den 18. desember og Rognan den 20. Schtimm kommer også til å spille i bergen og stavanger, men datoer er enda ikke fastsatt.

Den som kunne tenke seg å overvære disse spesielle konsertene bør vite at det ikke er plass til flere enn 100 publikummere. Detaljer og oppdateringer finnes på Schtimms hjemmeside, som du finner lenken til nedenfor.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

