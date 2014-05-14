Populærmusikk

Prøysen-workshop

14.05.2014
- Red.

Frida Ånnevik og Andreas Steinsland Løwe inviterer unge musikere til å Prøysen-låter, lage ny musikk, improvisere, komponere og arrangere.

Prøysenfest og Volumfestivalen arrangerer Prøysenworkshop med Frida Ånnevik og Andreas Stensland Løwe 14.- 15. og 20.- 21. juni.

Workshopen ønsker å kombinere spill av Prøysens låter med å lage ny musikk, improvisere, komponere og arrangere.

Utgangspunktet er Prøysens materiale, og fra det vil deltakerne jobbe med samspill, låtskrivingsteknikker, akkorder og melodi. Meningen er å gi workshopdeltakene nye verktøy for å jobbe med musikk – for å lage ny musikk selv og sammen med andre, samt bli litt bedre kjent med låtskriveren Alf Prøysen.

Det hele avsluttes med en konsert på store scene under Volumfestivalen på Elverum lørdag 21. juni.

Workshopen er åpen for alle mellom 17- 25 år som behersker et instrument godt. Den skjer på Elverum folkehøgskole. 14.- 15. juni og 20.- 21. juni.

Påmeldingsfrist 19. mai. Mer informasjon her.

Fra forestillingen Kong Nor

Til Dovre faller!

ANMELDELSE: Historisk mange institusjoner står bak den nasjonale festforestillingen «Kong Nor». Det har gitt lekre kostymer og stor variasjon, men...

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO

Sanksjoner skaper usikkerhet: – Tono ønsker ikke å boikotte regimekritiske russiske musikkskapere

Europeiske vederlagsselskaper stoppet utbetalinger til russere. De kan ramme enkeltpersoner, men Tono er opptatt av være med på å ramme...

Den chilenske poeten, pedagogen, visesangeren og politiske aktivisten Victor Jara. Han ble torturert og myrdet under kuppet i Chile i

Politikk, sjanger og etnisitet – musikk som naudsyn

Om du ikkje engasjerer deg i andre menneske sin situasjon, så kan det same skje med deg.

Styreleder Ingrid Kindem I NOPA deler ut stipend til Nylenda

NOPA-stipend til Nylenda

Stavangerbandet fikk låtskriverstipendet under sin by:Larm-konsert på Revolver fredag.