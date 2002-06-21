Pride And Fall vant NM i synth

Det ble Stavangerbandet Pride And Fall som ble kåret til Norgesmestre i synth i Fredrikstad sist helg, i knivskarp konkurranse med SuperJupiter fra Oslo. Andre finalister var Cue to Recall (Kløfta), Panorama (Sarpsborg) og Spektralized (Fredrikstad).

Arrangementet foregikk på Røde Mølle i Fredrikstad, og startet alt i 18-tiden lørdag. Første band ut var hovedsakelig instrumentale Panorama fra Sarpsborg, mens Pride And Fall og SuperJupiter var neste grupper til å opptre. Begge band utmerket seg med karismatiske frontfigurer, fine fremføringer og godt låtmateriale, der Pride And Fall med hell inkorporerte elementer fra den dystrere goth-musikken, mens trioen SuperJupiter tok for seg av smorgas-bordet som åttitallets synth-historie kan by på.

Også EBM-bandet Spektalized, som nylig har skrevet kontrakt med Stephan Groths Hard:Drive-label, og Cue To Recall, med kveldens eneste kvinnelige musiker i synth-traktør Kristine Bogstad, gjorde gode opptredener, men det ble snart klart at det var SuperJupiter og Pride And Fall som ville knive om den edleste medaljen.

I konkurransen var jurystemmene og publikumsstemmene vektet 50 prosent hver. De entusiastiske tilhørerne kåret med knapp margin SuperJupiter til kveldens seierherrer, mens juryen med like hårfin margin ramlet ned på Pride And Fall. Dermed var det duket for omkamp i salen, der publikum til sist valgte seg Stavangerbandet som kveldens favoritter – med en stemmes overvekt.

Juryen besto av Ballade-redaktør Arvid Skancke-Knutsen, Tollef Ladehaug og Stefan Rosell, mens Jomar Volle var kveldens konferansier. Bilder fra arrangementet vil antagelig med tid og stunder dukke opp på hjemmesiden til arrangørene i The Crypt. Synth-interesserte bør ellers merke seg at to av finalistene, SuperJupiter og Cue To Recall, opptrer på John Dee i Oslo lørdag 22. juni, sammen med Solar Temple. Billetter kan forhåndskjøpes for kroner 90 på platebutikken Shadowland i Universitetsgaten.