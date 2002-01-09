Panoramas lesere har talt

Leseravstemningen til nettstedet Panorama ble gjort offentlig i dag. Nok en gang ble Kaizers Orchestra den store vinneren – med seire i ikke mindre enn tre kategorier. Ballade gir deg her oversikten over alle vinnerne i den norske delen av kåringen.

Det er ingen tvil om at Kaizers Orchestra ble en av fjorårets store suksesshistorier. Bandet ligger svært godt an på nettavstemningen til Alarm, og har nå også gjort tilnærmet rent bord under lesernes årsoppsummering. Bandet gikk av med klare seire i kategoriene Årets Album, Årets Band og Årets Beste Konsertattraksjon.

Kaizers Orchestra fikk hele 30 prosent av stemmene i kategorien for beste album, der Motorpsycho («Phanerothyme»), Röyksopp («Melody A.M.»), Kings Of Convenience («Quiet Is The New Loud») og Seven («At The Sixes And Seven») fulgte på de fire neste plassene. Andre som markerte seg, var Lano Places («Everyone Likes To Be Lonely»), Madrugada («The Nightly Disease») og Morten Abel («I’ll Come Back And Love You Forever»). Tidligere vinnere har vært Motorpsycho («Let Them Eat Cake», 2000), Madrugada («Industrial Silence», 1999) og Midnight Choir («Amsterdam Stranded», 1998).

Årets single ble «The Cornerman EP» med St. Thomas, mens Röyksopp, Lano Places, The Margarets og Madrugada på de følgende plassene. Motorspycho og Röyksopp var de nærmeste utfordrerne til Kaizers Orchestra i kategorien Beste band, med Kings Of Convenience og Jaga Jazzist på de neste plassene. Morten Abel ble Årets mannlige Artist foran St. Thomas og Sondre Lerche, mens Anja Garbarek, Silje Nergaard og Vibeke Saugestad tok de tilsvarende pallplassene i kvinneklassen.

Resultatene av hele avstemningen kan du lese her. Panorama vant for øvrig prisen som Beste Musikknettsted for fjerde år på rad.