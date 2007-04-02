Populærmusikk

Med liksminke og fyrstikker: Black metal i bakspeilet

02.04.2007
- Red.

I år er det 15 år siden Fantoft stavkirke utenfor Bergen brant ned til grunnen. En ung mann sto fram i Bergens Tidende og brautet om at han tilhørte et miljø som dyrket Djevelen, og at han visste hvem som hadde tent på. Didrik Søderlind i Kjettersk Kjeller vil 25. april ta et titt på svartmetallens røtter, og hva som skjedde da denne musikkformen kom til Norge. Han vil også forsøke å forklare hvorfor den fikk et så rabiat uttrykk her til lands.

— Siden vi dro i gang Kjeller’n, er det ett tema vi stadig har fått spørsmål om å ta opp. Så nå har vi omsider bestemt oss for å krype til oppnedkorset.

Det forteller Vidar Hofmo Bjølgerud i Kjettersk Kjeller. I år er det 15 år siden Fantoft stavkirke utenfor Bergen brant ned til grunnen. En ung mann sto fram i Bergens Tidende og brautet om at han tilhørte et miljø som dyrket Djevelen, og at han visste hvem som hadde tent på. Politiet fattet også interesse da de oppdaget at han hadde brukt bilder av kirkeruinen for å markedsføre bandet sitt.

Mediasirkuset var i gang.

Dette var den jevne nordmanns første møte med black metal, eller, som det ble hetende på Akersgata-språk: «Satanistmiljøet”. Politi, presse og publikum måpte over et miljø der drap, selvmord og kirkebranner gikk hånd i hånd med plateutgivelser og turnévirksomhet.

Med årene har bølgene lagt seg. De fleste av den første bølgen norske black metal-musikere har vokst opp, flere har fått kommersiell suksess og anerkjennelse i kulturlivet, mens andre har forsvunnet enda lenger inn i tåkeheimen. Derfor kan det være på tide med et blikk i bakspeilet.

Hva var dette fenomenet egentlig? En merkelig sekt i krig med samfunnets grunnverdier? Et forbryterkartell som sto bak organisert skadeverk og terror? Eller bare et miljø med dyktige musikere som spilte en litt uvanlig form for rock? Hadde Satan – eller tabloidene – skylda? Og kommer den ariske rasen fra Sirius?

Didrik Søderlind er til vanlig forskningsjournalist og kristendomsstudent, og Kjettersk Kjellers primus motor. Han er medforfatter av «Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground», som er blitt rost av både akademikere og undergrunnsfanziner, oversatt til to språk og snart blir spillefilm.

Søderlind vil ta et titt på svartmetallens røtter, og hva som skjedde da denne musikkformen kom til Norge. Han vil også forsøke å forklare hvorfor den fikk et så rabiat uttrykk her til lands. Og siden black metal forlengst er blitt playlistet på P3, vil han i tråd med Kjettersk Kjellers fokus på det obskure se litt på de mer ekstreme black metal-avartene, og da særlig forsøkene på å kle svartmetallen i brunskjorte.

— Søderlind stilte som betingelse at han fikk invitere Soulmachine, eller Yngve Farmen som han også heter, som gjeste-DJ denne kvelden, forteller Hofmo Bjølgerud. -Soulmachine (navnet stammer blant annet fra en låt av The Cult) er vanligvis fast inventar på goth-institusjonen Gotham Nights, men har en musikalsk bredde og takhøyde som har fått mange til å sette stor pris på ham. Vi håper han vil spille mye cocktailgoth og annen tilbakelent

godlyd denne kvelden, med den dæsjen Marlene Dietrich han ofte tilsetter.

Ellers vil nok Kjellerns faste stab også snurre noen trudelutter.

Interesserte finner Kjettersk Kjeller i kjelleren under Den Gode Café i Fredensborgveien 13. Dørene åpner kl. 19, og du må være fylt 18 år og ha 50 kroner for å komme inn.

Kjettersk Kjeller onsdag 25. april

Forfatter Didrik Søderlind: Med liksminke og fyrstikker: Black metal i bakspeilet

Gjeste-DJ:Soulmachine (Gotham Nights)

Interesserte kan ellers lese mer på www.kjetter.com.

