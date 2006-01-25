Populærmusikk

Managementet Bpop starter plateselskap

Publisert
25.01.2006
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Selskapet skal hete Bpop Music og skal utelukkende slippe norske artister på det svenske platemarkedet. Denne våren er det planlagt èn utgivelse i måneden fram til juli, og Jim Stärks selvtitulerte album fra tidlig 2005 er første album i Bpop Musics katalog. Bpop fungerer også som management for Jim Stärk. -Vi skal samarbeide med GramArt om de formelle tingene. Ellers anser vi det som uproblematisk så lenge vi er åpne på det, sier Julie Forchhammer i Bpop.

Av Carl Kristian Johansen

Kathrine Synnes og Julie Forchhammer har tidligere erfaring med det svenske plate- og konsertmarkedet gjennom engasjement i svenske plateselskaper. Synnes har jobbet for MNW og Playgrounds Norgeskontorer, og Forchhammer jobbet i sin tid på V2 Skandinavia sitt kontor i Oslo før det ble lagt ned i 2003. Siden de startet Bpop management i 2002 har Synnes og Forchhammer blant annet markedsført Hultsfred-festivalen i Norge.

–Vi har reist mye på rundt på konferanser, seminarer og festivaler i Sverige, og vi er store fans av svensk musikk. Vi har også gjort markedsføring i Norge for blant annet Moneybrother og Soundtrack Of Our Lives, sier Forchhammer.

Bpop etablerer altså nå Bpop Music og har dermed planer om å sende norske artister tilbake til et nettverk de har bygget i Sverige. Hva forventer Bpop Music å få til?

–Vi kan selvfølgelig ikke garantere et gjennombrudd for noen. Men vi kommer til å sørge for at svenske journalister får gjort seg opp en mening om artistene våre gjennom at de får høre platene, får singlene, og muligheten til å se dem live, sier Forchhammer.

Har det skandinaviske markedet på noen måte vært neglisjert i norsk bransje?

–Det har vært veldig vanskelig, og har med manglende nettverk å gjøre. Men nå ser vi at for eksempel Kaizers Orcherstra er i ferd med å bygge seg opp i Danmark. Det har skjedd mye på den fronten de siste årene, og Bpop føler nå at det er på tide å fokusere mer intenst mot Sverige. Husk at det bare er fire timer til Göteborg fra Oslo, og det er kortere enn til Bergen, Stavanger og Trondheim, sier Forchhammer.

I løpet av våren skal Jim Stärk, JR Ewing, Real Ones, WE, Datarock og Vidar Vang slippes på Bpop Music i Sverige, i samarbeid med V2 som er etablert i det svenske markedet. Og det er utelukkende snakk om album som allerede er utgitt i Norge i løpet av 2005.

–Større indieselskaper i Norge slipper et titalls album i uka. Nå som vi ikke har de tunge produksjonskostnadene kan vi konsentrere oss full og helt om å sette ressursene inn på å drive promotion, og vi kan gjøre det skikkelig med en artist om gangen, sier Forchhammer.

Med det nyetablerte plateselskapet, blir dermed Bpop management og plateselskap. I en relativt liten artiststall er Jim Stärk det eneste bandet Bpop representererer på begge frontene. Hvordan løser dere det?

Det kan se ut som om bukken passer havresekken, men vi holder tunga rett i munnen og samarbeider med GramArt om de formelle tingene. Vi stoler på hverandre, kjenner hverandre godt, og nyter gjensidig respekt for det vi driver med. Det er uproblematisk så lenge vi er åpne på det og snakker om det, sier Forchhammer.

Bpop Music slipper fjorårets Jim Stärk-album på det svenske markedet i midten av februar. For mer informasjon besøk Bpops hjemmesider her.

