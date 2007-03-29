Iggy til Fredrikstad, Månefestivalen vokser

Månefestivalen i Fredrikstad har alt annonsert gode navn som The Nomads, Sondre Lerche, Pleasure, Mari Boine, deLillos 85, Hanne Hukkelberg og Keep of Kalessin. Nå er det duket for enda en opplevelse I Østfoldbyen, når rocklegendene Iggy & The Stooges kommer til Tøihusplassen i Gamlebyen i Fredrikstad fredag 7. september. De amerikanske ur-rockerne, som nylig er kommet sammen igjen, opptrer også på Buktafestivalen i slutten av juli.

— Dette er en dato som vil bli markert som fremtidig helligdag i hele Østfold. Aldri har en større legende åpenbart seg på en scene i fylket, og datoen blir ett historisk vendepunkt. Iggy spilte punkrock før begrepet ble oppfunnet. Ikke bare det, han er gudfaren til en hel ungdomsgenerasjon, punkrockerne, sier en entusiastisk Jimmy Olsen, som også er bookingsjef for Månefestivalen.

— Svært få har satt sitt preg på historien som The Stooges. I 1969 dukket de opp fra bakgatene i Detroit med sitt selvtitulerte album ”The Stooges”, og gjorde opprør mot det etablerte med en rå og upolert musikk og fremtoning. Foreldregenerasjonen stengte ungene inne i bøttekottet for å redde dem fra fordervelsen. Sammen med MC5, Velvet Underground og David Bowie ble de brukt til å skremme vettet av borgerligheten som trodde at endetiden nærmet seg, sier Olsen.

På slutten av 60- og begynnelsen av 70-årene turnerte The Stooges med sitt «selvdestruktive psycho-freak show». I 1973 ga de ut sitt siste album for de neste 30 årene, ”Raw Power”. Etter en hektisk turne frem til februar 1974, ble belastningen på kroppen for stor, bandet ble oppløs, Iggy havnet på rehab – og ble senere plukket opp av nettopp David Bowie.

I år ga deThe Stooges ut sitt første album på over 30 år, ”The Weirdness”.

Den første konserten etter utgivelsen ble gjort på verdens største musikkfestival, SXSW i Austin, Texas. Dette fikk MTV til å komme med følgende kommentar

«Det er mange hundre bra band på festivalen, men det er kun ett band som rocker, The Stooges.”

Publikum og fans over hele verden har blogget sin lovprising over gjenoppstandelsen siden denne konserten, og Østfold kan glede seg til ett fyrverkeri av en konsert, sier Olsen, som er stolt over å presentere den eneste konserten som vil bli gjort i Norge ved siden av Tromsø.

Billetter blir lagt ut for salg allerede i dag på www.billettluka.no, og på Fredrikstad Kino.