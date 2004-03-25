Frykt og avsky i Las Palmas

Støymusikeren, journalisten og rabulisten Bård Torgersen inviterer torsdag 25. mars til visning av dokumentarfilmen «Las Palmas» på Museeet for Samtidskunst i Oslo. Musikken til filmen er dels hentet fra fjorårets utmerkede «Brown Ring Of Fury»-album, og dels fra en improvisasjon rundt «Deilig er jorden», spilt inn i desember 2003 under en førjulskonsert iMariakirken i Oslo. Filmen omtaler Torgersen som «et dystert portrett av en av Europas største turistmaskiner».

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Opptakene til «Las Palmas» ble gjort på ett døgn under min sjette tur til hovedstaden på den største av Kanariøyene, Las Palmas, forteller Bård Torgersen. – I «Las Palmas» forener jeg de tre utrykksformene jeg jobber mest med – foto, journalistikk og

musikk.

Bård Torgersen – som også har gitt ut plater under navnet Lord Bård – vendte i fjor tilbake til musikken etter flere års stillhet. Resultatet var albumet «Brown Ring Of Fury» under navnet 1349 Rykkin, som Ballade beskrev som «en fascinerende blanding av tungt veltende støy, mørkt monotone stemninger og høyst frihetlig musikk». I tillegg til en profilert (anti)karriere som journalist, fotograf og mediaunderviser på Westerdals i Oslo, har Torgersenbakgrunn i eksperimentelle og performance-orienterte band som Nemlig Hemlig, SUPERskill og Masters Of Møh, samtidig som han også har laget musikk for film og teater.

— «Las Palmas» er et dystert portrett av en Europas største turistmaskiner, sier Torgersen om kveldens premiere. – Skyer og overraskende kald vind. I de larmende bakgatene i Las Palmas bakgater venter flyktninger fra Afrika, folk som har gått på sine egne bengjennom hele det afrikanske kontinentet, fra Nigeria til Marokko, bygget seg flåter og kastet seg ut i sjøen for å nå Europa. I strandkanten står den elektrosjokk-behandlede spanjolen, og drikker vin til han faller sammen. Ikke langt unna, i parken med de store palmene, sitter arbeidsløse menn og sover. I time etter time. De har ikke noe ønske om å våkne igjen.

Albumet «Brown Ring of Fury» på Jester records var i stor del basert på lydopptak gjort på nettopp Las Palmas. Denne musikken utgjør nå den ene halvdelen av lydsiden på filmen «Las Palmas». Den andre delen er en improvisasjon rundt «Deilig er jorden», spilt inn desember 2003 under en førjulskonsert i Mariakirken i Oslo med Smetterling, der Torgersen spiller perkusjon.

I et større intervju med Dagsavisen i dag, sammenligner Torgersen Las Palmas med Rykkin, der han selv vokste opp.

— Både Las Palmas og Rykkinn er steder preget av innflyttere som vil begynne et nytt liv. Og turistene er de samme du finner i drabantbyene: Hvite arbeiderklasse-folk. Rykkinn og Las Palmas er mellomstasjoner – Las Palmas for flyktninger som drømmer om Europa, Rykkinn for dem som drømmer om enebolig nær byen.

Hele intervjuet i Dagsavisen kan du lese på denne lenken. Visningen av «Las Palmas» tar til klokken 18 på Museet For Samtidskunst, og tilstelningen varer frem til ca. klokken 20.