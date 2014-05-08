Fagpris til Westad

Roy Westad var vinner da Gullrutens Fagpris for første gang delte ut pris for beste «original musikk».

Westad fikk prisen for musikken til «Jakten på Norge» (NRK). Faktaserien ser på hvordan Norge ser ut i dag, og trekker linjer fra dagens samfunn tilbake til Grunnlovsåret 1814. Programmet har store variasjoner i tid, stil og stemning og Westad ville lage en musikalsk ramme med like store spenn.

— Som i de fleste dramatiske produksjoner, skal man gjerne innom de fleste sinnsstemninger for å fortelle historien, og denne faktaserien er ikke noe unntak, sier han. – Den største utfordringen var å gi musikken en helhetsfølelse, og det løste jeg gjennom å bruke et melodisk tema som går igjen i ulik innpakning gjennom hele serien.

Siden serien handler om Norge, burde det heller ikke være tvil om hvor vi befinner oss musikalsk, sier komponisten.

— Jeg var opptatt av å gi musikken en solid geografisk forankring gjennom både tonalt språk og bruk av f eks hardingfele, som spilles av Britt Pernille Frøholm, og av munnharpe og seljefløyte, sier Westad som også skrev for orkester i vignett og rulletekst.

Mednominerte i klassen for ”original musikk” var Olav Øyehaug for musikken til «Fjorden Cowboys», og Martin Horntveth for musikken til «Mammon». Prisutdelingen ble vist i onsdag kveld på TV2.