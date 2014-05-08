Populærmusikk

Fagpris til Westad

Publisert
08.05.2014
Skrevet av
Ida Habbestad

Roy Westad var vinner da Gullrutens Fagpris for første gang delte ut pris for beste «original musikk».

Westad fikk prisen for musikken til «Jakten på Norge» (NRK). Faktaserien ser på hvordan Norge ser ut i dag, og trekker linjer fra dagens samfunn tilbake til Grunnlovsåret 1814. Programmet har store variasjoner i tid, stil og stemning og Westad ville lage en musikalsk ramme med like store spenn.

— Som i de fleste dramatiske produksjoner, skal man gjerne innom de fleste sinnsstemninger for å fortelle historien, og denne faktaserien er ikke noe unntak, sier han. – Den største utfordringen var å gi musikken en helhetsfølelse, og det løste jeg gjennom å bruke et melodisk tema som går igjen i ulik innpakning gjennom hele serien.

Siden serien handler om Norge, burde det heller ikke være tvil om hvor vi befinner oss musikalsk, sier komponisten.

— Jeg var opptatt av å gi musikken en solid geografisk forankring gjennom både tonalt språk og bruk av f eks hardingfele, som spilles av Britt Pernille Frøholm, og av munnharpe og seljefløyte, sier Westad som også skrev for orkester i vignett og rulletekst.

Mednominerte i klassen for ”original musikk” var Olav Øyehaug for musikken til «Fjorden Cowboys», og Martin Horntveth for musikken til «Mammon». Prisutdelingen ble vist i onsdag kveld på TV2.

Scene fra filmen Fluefangeren

Lyden som forteller bildene

Kristiansunder uten kjennskap til balkansk folkemusikk, laget filmusikken til makedonisk-norske Fluefangeren. Hvordan komponerer man lyden av et skolediktatur på Balkan?

Flere saker

Kulturminister Abid Raja koronahilser Kulturrådets direktør Kristin Danielsen på en samling om koronaens effekter på kulturøkonomi sommeren

KORONAKRISEN: 900 millioner til ny stimuleringsordning

– Arrangementer skal gjennomføres, ikke avlyses, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja under pressekonferansen om videre tiltak for kultursektoren onsdag...

Fra en av scenene på festivalen Kadetten i Sandvika, her fra siste normalår før pandemi, 2019.

Kadetten-toppnavn avlyser

Cezinando og Undergrunn erstatter.

Viseforum txt storst

Vurderer å starte opp Vestnorsk viseforum igjen

Ny rapport har sett på mulighetene for å opprette et regionalt viseforum på Vestlandet, etter at tidligere forsøk har strandet.