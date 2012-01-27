Én sang, mye kjærlighet

Red anm: Denne videoen publiserte vi første gang 4. august 2011. Under Spellemann-utdelingen vant den pris for beste video, så vi tar en runde til. Regi er ved Jonas Meek Strømman. Duoen Envy består av Nico Sereba og Vinzy V, to 20 år gamle Oslo-gutter. De lager ung, urban musikk, og, som en hører i […]

Red anm: Denne videoen publiserte vi første gang 4. august 2011. Under Spellemann-utdelingen vant den pris for beste video, så vi tar en runde til. Regi er ved Jonas Meek Strømman.

Duoen Envy består av Nico Sereba og Vinzy V, to 20 år gamle Oslo-gutter. De lager ung, urban musikk, og, som en hører i låten «One Song» går de ikke av veien for å rime «girlfriend» på «girlfriend» fire ganger på rad.

Den kjærlige «One Song» sier de selv er «en hyllest til fans, familie, venner». Videoen består av opptar fra sommerens ulike opptredener på festivaler som Slottsfjell og Hove.