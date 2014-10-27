Edvardpris til Stein Torleif Bjella

Bjella får pris i kategorien Årets tekstforfatter for albumet «Heim for å døy».

Prisen ble overrakt Bjella «heime» på Ål den 22. oktober av Arne Moslåtten fra Hellbillies, som både er fra Ål, og som selv mottok Edvardprisen i samme kategori i 2008.

Juryen begrunner tildelsingen slik:

«Stein Torleif Bjella har med utgivelsen «Heim for å døy» befestet sin stilling som en markant låtskriver. Han har, med sitt klare uttrykk og bittersøte tekstunivers, langt på vei skapt sin egen sjanger. Bjellas enkle og mollstemte melodier bærer tekstene på halling fram. Lydbildet av sjøsyke, glidende strengeinstrumenter understreker det han selv kaller ”å seile på kjærleikens sjø”. Det handler om monotoni, å træle på med sitt, om gruslagte planer og ubrukte liv.

Bjella beskriver med dette albumet et helt bygdesamfunn, og det gjør han på en nær og troverdig måte. Vi kjenner igjen karakterene; en nabo, en ungkar eller skrotnisse. Vi kan likevel, med litt godvilje, spore en uhyre forsiktig optimisme i sangene, særlig når det dukker opp ”ei og anna fjørlett jente.”

Bjella er mer enn en tekstforfatter og låtskriver. Han er dikter. Hvis kunstens mål er å si noe vektig om det å være menneske i dag, er Stein Torleif Bjella en som klarer å gjøre nettopp det.

For denne innsatsen får han Edvardprisen 2014.»

Edvardprisen ble opprettet i 1998 og er oppkalt etter Edvard Grieg. Det er TONO som deler ut prisen i en rekke kategorier. Prisen går til opphavsmenn og -kvinner som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet.

EDVARD-juryen 2014 besto av komponistene Ingrid Kindem (juryleder), Kari Bremnes, Arvid Wam Solvang, Nils Henrik Asheim og Lars Petter Hagen, samt musikkforlegger Jan Stefan Bengtsson.

