Edvard til Leithaug

Gabrielle Leithaug får Edvardpris i kategorien for populærmusikk.

Leithaug fikk overrakt prisen under sin konsert på Rockefeller i Oslo 22. november. Prisen består av et trofé av Bruno Oldani, diplom og kr. 50.000,-.

Juryen begrunner tildelingen slik:

«Gabrielle Leithaug har siden debutalbumet «Mildt Sagt» i 2011 levert en imponerende rekke hits. På albumet «Nattergal» viderefører hun arbeidet innen sjangeren hun selv beskriver som «Eksplosiv pop», og befester sin posisjon som en markant låtskriver.

Gabrielle synger på dialekt, og samspillet mellom bombarderende tekst og iørefallende melodier fungerer meget godt. Repetisjoner og rim gir en opplevelse av at tekstene hører hjemme i rap-genren, men her gjøres det gjennomgående over smittende og gode melodier. Overalt finner man intelligente, rytmiske betonger og forskyvninger, uten at det oppleves påtrengende. Direkte, ærlig, lidenskapelig og alltid med en enorm energi. Hjertesorg, håpløse relasjoner og andre temaer, som helst dukker opp sent i ensomme nattetimer, formidles over hardtslående produksjoner med røtter i elektronika og rock.

Albumet «Nattergal» er resultatet av et fruktbart samarbeid med låtskriverne Lars Kåre Hustoft, Thomas Bratfoss Eriksen og Joachim Alte, og juryen ønsker derfor å fremheve disse som en del av Gabrielles skapende team. Like fullt: Gabrielles musikalske uttrykk og visjon kommer så krystallklart og enhetlig gjennom at det ikke er noen tvil om hvem som er sjefen. Når juryen «sitter her», og skal velge årets populærkomponist i 2014 – Gabrielle – «Då e det lett å tenke på deg».»

Edvardprisen er delt ut årlig siden 1998, og årets jury består av: Juryleder Ingrid Kindem, Kari Bremnes og Arvid Wam Solvang (NOPA), Nils Henrik Asheim og Lars Petter Hagen (Norsk Komponistforening) og Jan Stefan Bengtsson (Musikkforleggerne).