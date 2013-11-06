Ærespris til Kari Bremnes

Tekstforfatterfondets hedrer kunstneren med 50 000 kroner.

Tekstforfatterfondet ærespris går til tekstforfattere som over tid, og på sitt felt, har skapt tekster av høy kvalitet.

Styret begrunner årets tildeling slik:

«Siden 80-tallet har Kari Bremnes gledet oss med plateutgivelser, radio- og TVopptredener og konserter – først med andres tekster og melodier, men snart med eget materiale.

For Kari har alltid teksten vært en viktig del av uttrykket. Hun vokste opp i Svolvær i Lofoten – med Vestfjorden rett inn.

Det var der jeg fikk sansen for dynamikk. Og for store åpne rom,» sier hun selv. «Vi så Hurtigruta komme og gå to ganger om dagen. (…) Svolvær ligger på ei øy, ikke sant. Austvågøy, midt i en evig ankomst og avreise. Kanskje det er derfor jeg har så mange sanger om å reise.

Kari er i dag solid etablert som en av våre fremste sangere, melodiskapere og tekstforfattere. Hun uttrykker seg både presist og poetisk på sin egen dialekt, gjerne melankolsk, alltid inderlig.

Styret i Tekstforfatterfondet falt fort og enstemmig ned på at Tekstforfatterfondets Ærespris 2013 går til Kari Bremnes.»

Prisen, som består av 50.000 kroner, et diplom og en Mont Blanc-fyllepenn, overrekkes onsdag 6.11 på Parkteatret i Oslo.