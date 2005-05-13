17. mai for alle – antirasistisk kulturfestival på Kuba

«17. mai for alle» er landets største antirasistiske kulturarrangement og har eksistert i over 20 år. Arrangementet, som er i regi av SOS Rasisme, har vokst seg til å bli et av hovedstadens faste holdepunkter for feiring av nasjonaldagen. For SOS Rasisme er 17. mai først og fremst en antirasistisk merkedag, og år lokker arrangørene bl.a. med OnklP, Cast, Philip og HGH, samt det kinesiske rockebandet PK 14.

Arrangementet «17. mai for alle» har markert seg som en stor og fargerik folkefest for alle som bor i Norge. Som vanlig foregår det på Kuba-området, ved siloen mellom Grünerløkka og Akerselva.

— SOS Rasisme ble grunnlagt i 1985, og fyller dermed 20 i år, forteller daglig leder Kristian Ulyses Andaur. – To tiår med arbeid mot alle former for rasisme skal feires. Denne feiringen starter med 17. mai for alle, som er blitt Norges største antirasistiske arrangement.

Et populært innslag er det avgrensede familieområdet med aktiviteter for barna. Det vil være et eget område for småbarnsfamilier med aktiviteter beregnet for barn fra 0 til 5 år. Områdetvil holde åpent fra 13.00 til 17.00 og ha god barnevogntilgang. Det forutsettes at barna er i følge med voksne, og det vil bli musikk, ansiktsmaling, tegnebord og salsakurs for barn, blant annet.

— Vi har et variert program som inneholder både jazz, world, rap, rock og folkemusikk, sier Andaur. – Spesielt stolte er vi av å kunne presentere PK 14, et band som kommer helt fra Kina for å delta på årets arrangement.

— I tillegg presenterer vi flere artister som er virkelig er på vei oppover, blant annet Lukas Kasha og Animal Alpha. Fra Sverige kommer Mobbade Barn Med Automatvapen (MBMA) som er en av de mest respekterte gruppene fra den svenske hip hop-scenen. MBMA bidrar til feiringen av unionsoppløsningen sammen med våre egne rappere OnklP, Cast og Philip.

SOS Rasisme ble startet i Norge i 1985, etter inspirasjon fra SOS Racisme i Frankrike. Formålet er å skape en bred allianse mot rasisme – enten det er organisert rasisme/nazisme, statlig rasisme eller hverdagsrasisme. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig. og har mer enn 90 lokallag og skolelag over hele landet, og over 30 000 medlemmer.

Konsertprogrammet 17. mai starter klokken 15.00 og varer til 21.00.

