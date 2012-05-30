Strømmedebatt!

Som bestilt: Musikkforum inviterer til debatt om strømming.

Debatten om strømming har blusset opp igjen på Ballade, med flere engasjerte innlegg den siste tiden. Les for eksempel Susanna Wallumrøds innlegg om , eller daglig leder i WiMP, Per Einar Dybviks innlegg om at strømming er .

Derfor kommer det nesten som bestilt når Musikkforum i morgen (torsdag) inviterer til møte på Blå for å diskutere hvorvidt den skandinaviske strømmeutviklingen gir grunn til pessimisme eller optimisme.

Erik Brataas fra Phonofile vil «gjøre rede for hvilke trender som finnes i dag, og hva kan vi fastslå om veien videre».

Les intervju med Brataas:

Viktige spørsmål for kvelden:

— Hvordan utarter pengeflyten seg i en digital musikkøkonomi?

— Vil strømming bli fremtidens eneste digitale forbrukstendens?

— Kan man tjene penger på strømming uten å være blant verdens største labler?

— Hva med inntjening og viktige musikksteder som YouTube og Soundcloud?

— Hva generer oppmerksomhet rundt et digitalt slipp?

— Hvilke muligheter og utfordringer følger med å gi ut musikken sin selv?

Møt opp på Blå torsdag 31. mai kl 19.00. Gratis og greier.