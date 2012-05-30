Strømmedebatt!
Som bestilt: Musikkforum inviterer til debatt om strømming.
Debatten om strømming har blusset opp igjen på Ballade, med flere engasjerte innlegg den siste tiden. Les for eksempel Susanna Wallumrøds innlegg om , eller daglig leder i WiMP, Per Einar Dybviks innlegg om at strømming er .
Derfor kommer det nesten som bestilt når Musikkforum i morgen (torsdag) inviterer til møte på Blå for å diskutere hvorvidt den skandinaviske strømmeutviklingen gir grunn til pessimisme eller optimisme.
Erik Brataas fra Phonofile vil «gjøre rede for hvilke trender som finnes i dag, og hva kan vi fastslå om veien videre».
Les intervju med Brataas:
Viktige spørsmål for kvelden:
— Hvordan utarter pengeflyten seg i en digital musikkøkonomi?
— Vil strømming bli fremtidens eneste digitale forbrukstendens?
— Kan man tjene penger på strømming uten å være blant verdens største labler?
— Hva med inntjening og viktige musikksteder som YouTube og Soundcloud?
— Hva generer oppmerksomhet rundt et digitalt slipp?
— Hvilke muligheter og utfordringer følger med å gi ut musikken sin selv?
Møt opp på Blå torsdag 31. mai kl 19.00. Gratis og greier.