Politikk & debatt

Strømmedebatt!

30.05.2012
- Red.

Som bestilt: Musikkforum inviterer til debatt om strømming.

Debatten om strømming har blusset opp igjen på Ballade, med flere engasjerte innlegg den siste tiden. Les for eksempel Susanna Wallumrøds innlegg om , eller daglig leder i WiMP, Per Einar Dybviks innlegg om at strømming er .

Derfor kommer det nesten som bestilt når Musikkforum i morgen (torsdag) inviterer til møte på Blå for å diskutere hvorvidt den skandinaviske strømmeutviklingen gir grunn til pessimisme eller optimisme.

Erik Brataas fra Phonofile vil «gjøre rede for hvilke trender som finnes i dag, og hva kan vi fastslå om veien videre».

Les intervju med Brataas:

Viktige spørsmål for kvelden:

— Hvordan utarter pengeflyten seg i en digital musikkøkonomi?

— Vil strømming bli fremtidens eneste digitale forbrukstendens?

— Kan man tjene penger på strømming uten å være blant verdens største labler?

— Hva med inntjening og viktige musikksteder som YouTube og Soundcloud?

— Hva generer oppmerksomhet rundt et digitalt slipp?

— Hvilke muligheter og utfordringer følger med å gi ut musikken sin selv?

Møt opp på Blå torsdag 31. mai kl 19.00. Gratis og greier.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Illustrasjon platespiller sv/h

Trenger ny forretningsmodell

KRONIKK: Vi vil ikke ta internett fra dere. Men vi vil gjerne ha betalt for musikken vi lager, skriver Susanna...

Per Einar Dybvik

Redningen, ikke problemet

INNLEGG: Spørsmålet er hvordan inntektene skal fordeles, skriver Per Einar Dybvik, daglig leder i WiMP.

Erik Brataas

Styrmannen

Erik Brataas er valgt inn i styret til den store interesseorganisasjonen Merlin. Der skal han fortelle små musikkselskaper fra hele...

Flere saker

Politikere og musikkliv i musikkpolitisk debatt på Røverstaden

Ballade radio: Hvordan ta vare på et kulturliv i stadig krise?

Finnes det en upstairs og downstairs i norsk kulturliv? Og er det urettferdig at de tilgodeses med forskjeller i offentlige...

Micro Sony ECM MS907

– Ja, det var lønn

Minibankuttakene som skattemyndighetene har slått ned på, og som truer økonomien i Norsk Artistforbund, var ifølge tidligere styreleder og kontaktperson...

Skjermdump fra onlinecomposer.org

Men er det komposisjon?

Arnt Håkon Ånesen komponerer live på nettet etter modell fra SKAM. I samtale med Maren Ørstavik diskuterer han behovet for...