Protestaksjon i Stavanger

Demonstrasjon og oppfordringer til boikott av Spellemann for mangel på støtte til Nye Tou.

I budsjettarbeidet i Stavanger kommune opp mot 2013 har det vært foreslått å flytte deler av neste års investering på 24 millioner kroner fra den nå fraflyttede Kuppelhallen, tidligere Stavanger konserthus, til Nye Tou.

Nye Tou får neste år 12 millioner kroner til å starte bygging av et nytt atelierbygg, ifølge Stavanger Aftenblad. Flere aktører i byens kulturliv, med kulturstyreleder Sissel Knutsen Hegdal (H) i spissen, har stått i bresjen for å bruke Kuppehallmidler til å forsterke satsningen på Tou.

Kuppelhallkutt

Fredag i forrige uke ble budsjettforslaget for 2013 presentert av flertallskoalisjonen bestående av Høyre, Venstre, Senterpartiet og Pensjonistpartiet lagt frem. Der kuttes 13 millioner fra Kuppelhallen fram mot 2015, fordi bruken av huset er uavklart.

Kuttpengene fra Kuppelhallen skal ikke brukes på Nye Tou, og heller ikke på andre kulturformål. Bjarne Kvadsheim (Sp), kulturutvalgets nestleder, sier til Aftenbladet at Nye Tou er en god visjon, men at det er større behov for arenaer å spille fotball på fram mot 2016.

Dette har fått Per Arne Alstad, daglig leder på Tou Scene, og Nina Galta, styreleder i STAR, til organisere en protestmarkering utenfor Stavanger Rådhus torsdag.

— Nok er nok. Vi har vært lojale, spilt på lag og trodd på politikerne når de har sagt at de vil satse på Tou. Det skjer ingen ting, og nå har vi fått nok, sier Alstad til Aftenbladet, og mener videre at kulturmidlene er «brukt som en ren salderingspost for blant annet å finansiere generell infrastruktur innen samferdsel.»

— Innspillet om at midlene burde gå til fortgang i byggingen av Nye Tou ble ikke tatt til følge. Dette til tross for at arbeidssituasjonen for billedkunstnere og musikere i Stavanger er akutt, sier Alstad.

Flytte til Oslo, eller boikott

Øyvind Berekvam, profilert blogger, tror ikke demonstrasjoner vil hjelpe, og mener Stavangers manglende satsning på bør føre til at Stavanger leverer Spellemannutdelingen tilbake til Oslo, eller boikott av arrangementet i nye Stavanger Konserthus neste år.

— Å være vertskapsby for et av landets største musikkarrangementer fordrer vel kanskje at man tar de mest omtalte priskategoriene, pop og rock, på alvor? Det fordrer vel at man legger til rette for øvingslokaler og støtter de små/mellomstore livsviktige scenene? At man har en viss balanse mellom støtten til de store kulturinstitusjonene og det frivillige kulturlivet? skriver Berekvam på sin blogg.

Dersom ikke Stavangers kulturpolitikere ikke tar inn over seg sin manglende satsning på populærmusikk foreslår Berekvam at Spellemannshowet leveres tilbake til Oslo.

— Dersom det ikke skjer oppdfordrer jeg et samlet musikkliv i Rogaland til å boikotte utdelingen i Stavanger, skriver han.