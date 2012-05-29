– Opphever grensene

Kulturministeren visker ut skillet mellom bredde og elite, skriver Festspilldirektør Per Boye Hansen.

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) talte ved åpningen av årets festspill i Bergen. Ministeren «opphevet der og da grensen mellom bredde og elite», skriver Festspilldirektør (og påtroppende Operasjef) Per Boye Hansen på sin blogg.

Boye Hansen tar utgangspunkt Lars Rambergs grafittiprosjekt, som «tydeliggjør konflikter, skillelinjer og interessemotsetninger som har oppstått som resultat av en kamp om forståelsesformer, legitimitetsbehov og penger. Er det noe jeg sitter igjen med etter mine sju år i Bergen, så er det at denne kulturkampen har hardnet til. Festspillene er blitt en projeksjonsskive der ulike aktører retter sine angrep for å synliggjøre eller skjule egne interesser. (…) Det som var gyldig i går, viser seg å ha mistet sin betydning i dag. Gamle venner blir nye fiender og motsatt. Selv har jeg stått midt i denne kulturkampen og følt meg både rettmessig og urettmessig rost og rist.»