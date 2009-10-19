Giske ut av kultur?

Hvem som overtar som kulturminister er fremdeles åpent etter at NRK i helgen meldte at Trond Giske overtar som næringsminister.

Av Carl Kristian Johansen

NRK meldte på lørdag at Giske får nye og større oppgaver i regjeringen. I følge statskanalen er han tilbudt jobben som næringsminister etter Sylvia Brustad.

Nåværende kulturminister Trond Giske har ytret ønske om å fortsette som kultur- og kirkeminister, men det er allikevel få som har trodd at Giske ville forbli i departementet.

Hvis det blir slik NRK skriver er det fremdeles uklart hvem som tar over Giskes taburett. Det som synes å være klart er at Arbeiderpartiet får 12 statsrådsposter, og SV og SP fire hver. Etter denne helgen virker det avklart at SP beholder sine fire. Det betyr at kulturministerposten ender på Aps eller SVs hender.

Forskjellige medier har i helgen spekulert i statsrådskabalen, men det er fremdeles ingen klare kandidater til kulturministerposten.

NRK melder at SVs Inga Marthe Thorkildsen har blitt spurt om å bli statsråd. Aktuelle poster skal være miljøvernminister etter Erik Solheim, og barne- og likestillingsminister, selv om TV2 søndag kveld meldte at partifelle Audun Lysbakken får den posten.

Anniken Huitfeldt (Ap) er nevnt som kandidat til å bli kulturminister ettersom Lysbakken og SV skal få Huitfeldts nåværende jobb. Anne Marit Bjørnflaten (Ap) er også omtalt som potensiell kulturminister av vanligvis godt informerte Dagsavisen.

Anniken Huitfeldt ny kulturminister? (Foto:Scanpix)

Tove Karoline Knutsen (Ap) har skiftet komité på Stortinget fra Familie- og kultur til Helse- og omsorg tidligere i oktober, men er også et navn som har blitt nevnt i kulturministersammenheng.

Den nye statsrådene blir etter all sannsynlighet presentert denne uken.