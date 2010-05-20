Operasnakk om Jorden rundt

Publisert
20.05.2010
Skrevet av
- Red.

Morgenbladet og Den Norske Opera inviterer til samtale med komponist Gisle Kverndokk før premieren på Jorden rundt på 80 dager.

Operaen har urpremiere i Bjørvika fredag 21. mai. Allerede kl. 1730 idag, torsdag, inviterer Operaen og Morgenbladet til en av fire samtaler på Scene 2. Dagens gjest er komponist Gisle Kverndokk, som har gjort opera av Jules Vernes historie sammen med Øystein Wiik. Praten varer i cirka tre kvarter og er gratis, melder DNO&B.

Gisle Kverndokk (foto: Anne C. Eriksen)

