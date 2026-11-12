– Notene turnerer, ikke utøverne

Kammermusikk på tvers av kontinenter – med klimanøytrale ambisjoner.

I prosjektet Café Gherkinforke er det notene som reiser rundt, ikke utøverne. Nå lander notene i Norge: musikken fremføres de i Oslo, på Kongsberg og i Fredrikstad. Publikum i hver by får høre nykomponert musikk fra mange land, og målet er også at de får innblikk i ulike vinklinger til det å komponere.

Denne omtalen av prosjektet baserer seg på innsendte sitater og omtale skrevet av en av dem som selv får musikken sin sendt over verdenshavene – så bearbeidet av en av Ballades journalister.

I Café Gherkinforke får 14 komponister skrive hvert sitt korte verk, og verkene fremføres som én konsert av lokale saksofon- og strykekvartetter i ti land. I Norge spiller Current saksofonkvartett 14. november i Oslo, 15. november på Kongsberg og 19. november i Fredrikstad.

Prosjektet er initiert av den australske komponisten Paul Kopetz, og er det tredje han

gjennomfører i serien Global Composer Projects.

– Idéen er å samle komponister fra hele verden for å utveksle tanker om musikk, bygge nettverk, fremme kulturutveksling og vekke entusiasme for ny musikk. Det skriver komponist Agnes Ida Pettersen til redaksjonen.

– Gherkinforke er en innbilt kafé der musikere møtes for å diskutere idéer, drømme opp

prosjekter, snakke om musikk, ta et øyeblikk til ettertanke og, selvfølgelig, nyte en god kopp

av favorittbrygget sitt, har Paul Kopetz, mener komponist og initiativtaker (fritt oversatt av Pettersen).

Hver komponist bidrar med et kort verk, og verkene settes sammen til én konsert.

Komponistene har etablert samarbeid med et lokalt ensemble, enten en strykekvartett eller en saksofonkvartett, som kan fremføre konserten minst én gang i sin region. Musikken er skrevet i to versjoner; for saksofonkvartett og strykekvartett.

Fjorten komponister og profesjonelle kvartetter fra Argentina, Australia, Finland, Kosovo,

Nederland, Nigeria, Norge, Skottland, Storbritannia og USA deltar, per nå. 20 fremføringer i 10 ulike land.

Pettersen er altså en av de fjorten.

– Prosjektet fanget meg fordi det er en klimavennlig måte å sende musikk rundt i verden på. Jeg så også en sjanse til å bygge nettverk og høre hvordan det er å jobbe som frilanskomponist i land jeg ikke kjenner så godt.

Pettersens bidrag er det korte stykket Pas de bourrée, som dermed finnes i versjon for saksofonkvartett

og strykekvartett, i tillegg til de original elektroakustiske versjonen som finnes på strømmetjenestene.

– Som komponist er jeg alltid opptatt av utøvernes fortolkningsrom og av mulighetene musikerne har til å ta eierskap til musikken. Dette prosjektet setter notene virkelig på prøve:

Hvilke valg tar musikerne? Hvordan endrer besetningen musikken? Det har vært en

spennende reise, og den fortsetter.

Denne gang passer faktisk bruken av ordet «reise», kan man legge til.

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Pettersen ville ha Current som norske utøvere:

– Vi har hatt stor glede av å stupe ned i ny musikk fra så mange deler av verden. Å bli kjent med 14 komponister på én konsert er kjempespennende, og vi gleder oss til å presentere resultatet. Det blir en kveld som gir publikum tilgang til et bredt spekter av ny internasjonal samtidsmusikk, sier musiker Gudrun Faleide Fristad i Current til Pettersen.

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Denne teksten er basert på innsendt bidrag/pressemelding fra Agnes Ida Pettersen selv, bearbeidet av Ballades journalist Siri Narverud Moen.