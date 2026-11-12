Current sax Foto: Britt Marie Bye

CURRENT TOURING: ... altså, musikerne turnerer, men ikke så langt. Bare rundt i østlandsregionen. Over Atlanteren reiser kun notene som leses og spilles som musikk laget av fjorten internasjonale skapere. Her er den norske saksofongruppa Current, som spiller den første norske konserten i denne spesielle turneen lørdag.(Foto: Britt Marie Bye)

Aktuelt

– Notene turnerer, ikke utøverne

Publisert
12.11.2026 19:09
Skrevet av
- Red.

Kammermusikk på tvers av kontinenter – med klimanøytrale ambisjoner.

I prosjektet Café Gherkinforke er det notene som reiser rundt, ikke utøverne. Nå lander notene i Norge: musikken fremføres de i Oslo, på Kongsberg og i Fredrikstad. Publikum i hver by får høre nykomponert musikk fra mange land, og målet er også at de får innblikk i ulike vinklinger til det å komponere.

Denne omtalen av prosjektet baserer seg på innsendte sitater og omtale skrevet av en av dem som selv får musikken sin sendt over verdenshavene – så bearbeidet av en av Ballades journalister.

I Café Gherkinforke får 14 komponister skrive hvert sitt korte verk, og verkene fremføres som én konsert av lokale saksofon- og strykekvartetter i ti land. I Norge spiller Current saksofonkvartett 14. november i Oslo, 15. november på Kongsberg og 19. november i Fredrikstad.

Prosjektet er initiert av den australske komponisten Paul Kopetz, og er det tredje han
gjennomfører i serien Global Composer Projects.
– Idéen er å samle komponister fra hele verden for å utveksle tanker om musikk, bygge nettverk, fremme kulturutveksling og vekke entusiasme for ny musikk. Det skriver komponist Agnes Ida Pettersen til redaksjonen.

Paul Kopetz foto: Ruben Timman

Initiativtaker Paul Kopetz er selv komponist. (Foto: Ruben Timman)

– Gherkinforke er en innbilt kafé der musikere møtes for å diskutere idéer, drømme opp
prosjekter, snakke om musikk, ta et øyeblikk til ettertanke og, selvfølgelig, nyte en god kopp
av favorittbrygget sitt, har Paul Kopetz, mener komponist og initiativtaker (fritt oversatt av Pettersen).

Hver komponist bidrar med et kort verk, og verkene settes sammen til én konsert.

Komponistene har etablert samarbeid med et lokalt ensemble, enten en strykekvartett eller en saksofonkvartett, som kan fremføre konserten minst én gang i sin region. Musikken er skrevet i to versjoner; for saksofonkvartett og strykekvartett.

Fjorten komponister og profesjonelle kvartetter fra Argentina, Australia, Finland, Kosovo,
Nederland, Nigeria, Norge, Skottland, Storbritannia og USA deltar, per nå. 20 fremføringer i 10 ulike land.
Pettersen er altså en av de fjorten.
– Prosjektet fanget meg fordi det er en klimavennlig måte å sende musikk rundt i verden på. Jeg så også en sjanse til å bygge nettverk og høre hvordan det er å jobbe som frilanskomponist i land jeg ikke kjenner så godt.

Agnes Ida Pettersen 2020 Nina Hurum:NKF

Komponist Agnes Ida Pettersen sender musikken sin rundt med utvalgte ensembler. (Foto: Nina Hurum)

Pettersens bidrag er det korte stykket Pas de bourrée, som dermed finnes i versjon for saksofonkvartett
og strykekvartett, i tillegg til de original elektroakustiske versjonen som finnes på strømmetjenestene.
– Som komponist er jeg alltid opptatt av utøvernes fortolkningsrom og av mulighetene musikerne har til å ta eierskap til musikken. Dette prosjektet setter notene virkelig på prøve:
Hvilke valg tar musikerne? Hvordan endrer besetningen musikken? Det har vært en
spennende reise, og den fortsetter.

Denne gang passer faktisk bruken av ordet «reise», kan man legge til.

Ledige stillinger

Kulturfabrikken Sortland

Produsent

Nordland | 20/11/2026
Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden

Daglig leder

Trøndelag | 30/11/2026
Norsk Komponistforening

Politisk rådgiver, med kommunikasjonsoppgaver

Oslo | 27/11/2026
UiT Norges arktiske universitet

Instituttleder ved Musikkonservatoriet

Troms | 30/11/2026
Det Norske Solistkor

Sopran og bass

Oslo | 27/11/2026
Fargespill Bodø

Sangansvarlig/vokalinstruktør

Nordland | 15/11/2026
Syddansk Musikkonservatorium

Professor MSO i kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed

Utland | 01/12/2026
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Pettersen ville ha Current som norske utøvere:
– Vi har hatt stor glede av å stupe ned i ny musikk fra så mange deler av verden. Å bli kjent med 14 komponister på én konsert er kjempespennende, og vi gleder oss til å presentere resultatet. Det blir en kveld som gir publikum tilgang til et bredt spekter av ny internasjonal samtidsmusikk, sier musiker Gudrun Faleide Fristad i Current til Pettersen.

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Denne teksten er basert på innsendt bidrag/pressemelding fra Agnes Ida Pettersen selv,  bearbeidet av Ballades journalist Siri Narverud Moen.

Agnes Ida PettersenCurrentGlobal Composer ProjectsPaul Kopetz

Ledige stillinger

Kulturfabrikken Sortland

Produsent

Nordland | 20/11/2026
Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden

Daglig leder

Trøndelag | 30/11/2026
Norsk Komponistforening

Politisk rådgiver, med kommunikasjonsoppgaver

Oslo | 27/11/2026
UiT Norges arktiske universitet

Instituttleder ved Musikkonservatoriet

Troms | 30/11/2026
Det Norske Solistkor

Sopran og bass

Oslo | 27/11/2026
Fargespill Bodø

Sangansvarlig/vokalinstruktør

Nordland | 15/11/2026
Syddansk Musikkonservatorium

Professor MSO i kunstnerisk og pædagogisk udviklingsvirksomhed

Utland | 01/12/2026
Se alle stillinger

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