Nettsuksess for Ballade.no

Ballade.no slår ut både Oslopuls, NRK Sport og NRK Nettradio på oversikten over de best likte sidene hos Startsidens brukere.

Startsiden.no har en tjeneste der de legger omtaler og lenker til de nyeste sidene til sidene på nettet. Disse sidene omtales med en kort karakteristikk, og har dessuten et karaktersystem der Startsidens egne brukere gir karakter etter som de liker det de ser. Blant de hundre sist registrerte nettstedene har Ballade.no inntatt en svært så hyggelig posisjon. Ikke bare er Ballade.no det stedet som har fått desidert mest stemmer – vi er også soleklart i ledelse hva populariteten angår, hos de håndfull sidene som har fått mer enn ti stemmer.

Ballade.no har etter to uker på nettet fått 25 stemmer av Startsidens brukere – og har oppnådd en gjennomsnittsscore på 9.0 blank av ti mulige poeng. Til sammenligning har Aftenpostens store nettsasting Oslopuls, som ble lansert samme dag som oss, fått tre stremmer og 6 som gjennomsnittskarakter. Av andre store nettsastinger den siste tiden finner vi at både NRK Sport og NRK Kultur har fått én stemme, mens TV2: Sportsnyheter ikke har registrert en eneste stemme. NRK Nettradio – som ble lansert 21. august – har fått seks stemmer, og 5.83 i snittkarakter.

Ballade.no vil gjerne takke for tilliten, og håper at våre lesere vil fortsette å gi oss oppmerksomhet hos Startsiden.no og andre nettportaler. Vi har ingen penger til annonsering, og er derfor i stor grad avhengig av jungeltelegrafen for at folk skal bli kjent med oss. Vi har dessverre opplevd at de større avisene og radiostasjonene her hjemme – med et hederlig unntak for Dagsavisen – har valgt å ignorere oss så langt, og ikke bragt videre nyheten om oppstarten av tjenesten vår.

Desto hyggeligere har det vært med alle gratulasjoner som har kommet inn via e-post, fra både musikere, plateselskap, konsertarrangører, institusjoner og enkeltpersoner, samt de nettstedene som har vist fin kollegial ånd ved både å skrive om oss og linke oss opp fra sine sider.

Vi føler i hvert fall selv at vi har hatt en god start, og håper at enda flere vil ønske å bidra med stoff og tips til våre sider.

Arvid Skancke-Knutsen

Redaktør Ballade.no