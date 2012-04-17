Musikkvitenskap trenger praksis

INNLEGG: Kunnskapsdepartementet må øke bevilgningene, skriver Hans Ole Rian i MFO.

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) vil ha et utdanningssystem som siker at hvert enkelt menneske får realisert sine evner og anlegg, der alle gis samme muligheter til utdanning og læring, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger.

Institutt for Musikkvitenskap må kutte flere millioner kroner, og professorer ved instituttet mener det foreligger planer om å kutte ned på praksisdelen av studiet.

For liten plass

Som en fagforening som organiserer både studenter og lærere innenfor de kunstneriske fagene, men også som Norges største fagforening for kunst- og kulturarbeidere, er vi spesielt oppmerksom på de estetiske fagene i skoleverket, og i høgskole- og universitetssektoren.

MFO mener at de estetiske fagene har for liten plass i det norske utdanningsløpet. Vi mener at alle elever og studenter må få anledning til å utvikle sine kreative evner med kompetente lærer og tilstrekkelige tidsressurser. Undervisningen i estetiske fag må derfor styrkes, men det må også fokuseres på de estetiske fagenes instrumentelle overføringsverdier, og på hvordan estetiske undervisningsmetoder styrker opplæringen og inkluderingen i alle fag i opplæringen.

Uforståelig grep

MFO har nå blitt kjent med at Institutt for musikkvitenskap (IMV) ved Universitetet i Oslo står i fare for å bli omgjort til et rent teoristudium. Vi er klar over at den økonomiske situasjonen ved instituttet er presset, og at det må tas grep for å bedre på denne. Men å fjerne en av grunnpilarene ved et kunstfaglig studium – utøvelse av selve faget – blir for oss et uforståelig grep. Det er en allmenn erkjennelse at utdanning med vesentlige kunstfaglige elementer er kostnadskrevende.

Det er også studietilbudet ved musikkvitenskapelig institutt. Men som professor Anne Danielsen, administrativ leder Ellen Wingerei og instituttleder Svein Bjørkås forklarer i et innlegg på scenekunst.no ligger det en forutsetning i Kunnskapsdepartementets finansieringskategorier som faller svært uheldig ut for instituttet.

Bare en mulig løsning

Fra Kunnskapsdepartementets side er faget historisk plassert i samme finansieringskategori som rene teorifag. Ettersom de humanistiske fagenes økonomi generelt er kommet under press, framstår musikk som særskilt ressurskrevende. Andre musikkutdanninger med vesentlige kunstfaglige komponenter er i departementets finansieringsmodell plassert i andre kategorier. Dette representerer en erkjennelse av at kostnadsnivået i slike utdanninger er høyt.

Det er foreslått flere løsninger på denne utfordringen, men etter MFOs syn er det bare en mulig løsning som på både kort og lang sikt kan gi Musikkvitenskapelig institutt forutsigbare og fornuftige rammer; Kunnskapsdepartementet må snarest oppgradere bevilgningene slik at musikkvitenskap finansieres som andre kunstfag.

Hans Ole Rian er nestleder i Musikernes fellesorganisasjon.