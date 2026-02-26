Han skriver musikken i den nye Treholt-musikalen

Kan de finne ut noe om Norges mest kjente spion i å bruke dans, dialog og flerstemt sang? Oslo Nye Teaters versjon av historien om Treholt vil prøve, og Peder Varkøy er komponist.

En spionmusikal i gråsonen, basert på en sann historie ingen har blitt enige om, iscenesatt av folk som ikke var der.

Slik beskrives den allerede mye omtalte musikalen, i pressemeldinga fra Oslo Nye Teater.

I sceneversjonen vil en gruppe musikalartister kaste seg ut i jakten på sannheten om en av Norges mest omstridte personer.

– Var Arne Treholt storspion eller misforstått idealist, landssviker eller uortodoks fredsmegler? Eller var Arne Treholt rett og slett en diplomat med grandios tro på egen rolle, fanget i stormen mellom øst og vest? spør de i pressemeldinga.

– Etter mange års jobbing med prosjektet MusikalLab, hvor vi lekte oss med det beste musikalverdenen har å by på, var det på høy tid å skape vårt eget materiale. Vi ville skrive en helt ny musikal med utgangspunkt i en norsk historie. Valget falt på mannen og myten Arne Treholt, beskriver regissør Thea Bay.

– Mange har prøvd å forstå Arne Treholt, men ingen før oss har prøvd metoden med dans, dialog og flerstemt sang. Det kan virke ambisiøst. Det er det også. Vi tenkte at hvis vi først skal kaste oss ut i noe, kan vi like gjerne prøve å rydde litt i norsk samtidshistorie mens vi synger, sier Bay.

«TREHOLT» er nyskrevet satirisk musikkteater, og skuespiller Thea Bay står bak både regi og koreografi. Komponist er Peder Varkøy.

Peder Varkøy er utdannet kirkemusiker, musikkhistoriker og musikkpedagog fra Norges musikkhøgskole. Han har tidligere arbeidet som organist i St. Johannes katolske kirke i Oslo. Han er frilansmusiker, musikalsk ansvarlig og komponist, blant annet ved Oslo Nye Teater, Nationaltheatret, Det Norske Teatret, Folketeateret/Scenekvelder, og Kruttårnteatret (kilde: Cappelen Damm utdanning).

Urpremieren skjer 3. september.

Musikere i oppsetningen er Peder Varkøy, kapellmester og pianist, gitarist Aleksander Sjølie, bassist Andreas Stoltenberg Granerud, Kristofer Staxrud spiller trommer og perkusjon og Morten Michelsen klarinett og treblås.