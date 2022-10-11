– Det meste er nord. Blåseensemble portretterer komponister

Komponistene Magnar Åm og Agnes Ida Pettersen er de første i serien «Nordavind». De, og naturen.

– Musikken snakkar om ånd. At me ikkje berre er skilde kroppar i konkurranse med kvarandre, men me er, på eit usynleg plan, også eit fellesvesen.

De kaller det et langtidsprosjekt – Mistral blåsekvintett – når de jobber fram dokumentar/portrettserien «Nordavind».

– Dette prosjektet undersøker sammenhengen mellom natur og kunst gjennom samtidsmusikk, myter og korte dokumentarfilmer om komponistene, guidet av norgeskartet slik det så ut da vinden betydde mest for forflytningen av folk og varer langs kysten, beskriver Stein Jakob Nordbø, oboist i ensemblet, til Ballade.no. Han har også filmet.

Magnar Åm, verket og dokumentarfilmen med samme navn; «fødest stadig» er først ut.

Naturbilder og komponistintervju

Slik omtalte Ballade nylig serien, blant andre norske musikkfilmer i Ballade video: Spennende satsing der de etter hvert presenterer hele seks norske samtidskomponister, som skriver musikk spesielt for prosjektet.

– Vi inviterer komponistene til å skrive verk basert på den samme prosjektbeskrivelsen. I tillegg lager vi en mikro-dokumentarserie i seks deler om komponistene. I første episode besøker vi Magnar Åm. De bruker gamle fylkesinndelinger, lenge før den forrige sammenslåinga, som når Åm representerer fylket Gulating.

– Dette prosjektet undersøker sammenhengen mellom natur og kunst gjennom samtidsmusikk, myter og korte dokumentarfilmer om komponistene, guidet av norgeskartet slik det så ut da vinden betydde mest for forflytningen av folk og varer langs kysten, sier Stein Jakob Nordbø, som er oboist og produsent i Mistral blåsekvintett. Først ut av de seks delene er verket «Fødest stadig» av Magnar Åm – og dokumentarfilmen med samme navn. Underveis kommer vi innom temaer som inspirasjon, natur, parallellen mellom musikken og livet, Tonehimmel-festivalen og mye annet.

Agnes Ida Pettersen er den neste komponisten på listen, med urframføring og film i 2023.

Prosjektbeskrivelsen musikerne leverer til komponistene – seks totalt – tar utgangspunkt i et dikt av Rolf Jacobsen:

Se oftere mot nord.

Gå mot vinden, du får rødere kinn.

Mistral er navnet på en vind fra nord helt sør i Frankrike, en vind fra landet langt mot nord, landet der de som bodde der før oss visste å spille på lag med naturen slik at nordavinden kunne ta dem helt til Myklagard og tilbake igjen, på handel eller på rov.

Finn den ulendte stien. Hold den.

Den er kortere.

Nord er best.

Denne avhengigheten av vinden har vi for lengst lagt bak oss – i byene kan vi om vi vil leve nesten frikoblet fra det naturlige miljøet, vi trenger ikke engang forlate huset for å handle. Likevel illustrerer vinden vår tids store dilemma: Vindkraften som skal redde oss fra klimakrisen bidrar til naturtapskrisen; veien til togradersmålet er en smal og ulendt sti.Vinterens flammehimmel, sommer-

nattens solmirakel.

Gå mot vinden. Klyv berg.

Til alle tider har nordavinden vært opphav til myter og historier. Vi leter etter noen som vet, komponister som vil lete frem en fortelling om nordavinden fra sin kant av landet og la seg inspirere til å klyve berg for å hente flammehimmelen ned til oss andre.

Se mot nord.

Oftere.

Vi vil ta med oss flammehimlene fra hvert av de fem gamle lagdømmene, samt Sápmi, inn i konsertsalene for å fortelle om nordavinden og hvordan den har merket folket opp gjennom tiden, og vi vil fortelle historiene: Både de som inspirerte verkene, og historiene om de som laget dem – hvem de var og hva de trodde på. I enden av den ulendte stien ligger det et nyinnspilt album og venter på at musikken skal skrives.

Det er langt dette landet. Det meste er nord.

– Rolf Jacobsen: Nord

Les også: «ditt avtrykk i tida» skrevet av journalist Bodil Maroni Jensen, der Åm snakker om musikken i det å være menneske:

– Eg veit ikkje kva eg snakkar om, men musikken snakkar om meir enn det jordiske. Det gjer den. Den snakkar om ånd. At me ikkje berre er skilde kroppar i konkurranse med kvarandre, men me er, på eit usynleg plan, også eit fellesvesen.