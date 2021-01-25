NRK oppretter ny stilling: Musikksjef for alle flater

NRK lyser ut en helt nyoppretta sjefsstilling. Den nye musikksjefen får ansvar for musikk i alle NRKs flater, inkludert innhold på mobil – og overordna, strategisk ansvar for kanalenes musikktilbud.

På NRKs stillingssider skriver NRK mandag at de søker en musikksjef med «strategisk helhetsansvar for NRKs musikktilbud på alle plattformer.» Den de søker for den nye rolla bør ha forståelse for NRKs oppdrag. Videre skriver NRK at den «nyoppretta stillinga innebærer å sørge for at summen av NRKs musikktilbud både løser oppdraget og svarer på publikum sine behov og interesser, alt i takt med medieutviklinga.

Du er opptatt av at musikken treffer sitt publikum, du har kunnskap om kva som fascinerer, appellerer, og kva som engasjerer publikum. Du kan vise til djuptgående kunnskap og erfaring fra ei bredde av musikksjangre.»

Flere kvalifikasjoner og beskrivelse av stillinga finnes i annonsen.