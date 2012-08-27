Med ny visjon

Publisert
27.08.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

NOTAM feirer 20 år, nye lokaler og en mer utadvendt profil.

NOTAM – norsk senter for teknologi i musikk og kunst – har holdt til i Nedre gate på Grünerløkka i Oslo i mange år. I vår ble kontorene flyttet til Myrens Verksted.

Det fikk positive konsekvenser, ifølge daglig leder Notto J. W. Thelle.

— En umiddelbar effekt er at mye mer trafikk her. Jeg har inntrykk av at folk synes det skjer ting på NOATM i større grad enn før. Det er den tilbakemeldingen vi har fått fra brukere vi har hatt før også, sier Thelle.

Bredde

NOTAM går nå inn i en jubileumsuke som markerer at senteret er 20 år gammelt. Høsten 2011 startet NOTAM en konsertserie på Riksscenen som har resultert i mellom 50 og 100 betalende per konsert, og denne uken vil det være konserter, foredrag, presentasjoner og workshops hver dag.

NOTAM ønsker å signalisere at senteret vil nå bredere ut.

— Det er veldig viktig med bredde. NOTAM er ofte assosiert med elektroakustisk komposisjon og samtidsmusikk, men vi vil vise at NOTAM er mer enn det, sier Thelle, som eksemplifiserer breddetankegangen med at NOTAM styrker sitt forhold til live-elektronikkmiljøet.

Ultima-Reunion

NOTAM har samarbeidet med SkRR om en sjakkinstallasjon, som skal vises på Ultimafestivalen og vil stå på Universitetsbiblioteket fra 7. – 14. september. NOTAM har laget sjakkbrettet og programvaren, og installasjonen skal spilles på av historiker, forfatter og SV-politiker Hans Olav Lahlum. Avslutningskonserten på Ultima blir med Maja Ratkje og Lasse Marhaug i kombinasjon med sjakkspiller Simen Agdestein og juniornorgesmester Aryan Tari på sjakk.

En demo av sjakkinstallasjonen vil vises under jubileumsuken.

— Det er i den retningen jeg tenker på live elektronikk, og det er spennende med musikere som prøver ut nye måter å formidle computermusikk på, sier Thelle.

NOTAMs jubileumsuke stater mandag. Av konserter er blant annet SPUNK, DrOx (Tanja Orning/Natasha Barrett), Victoria Johnson, Ursound, DJ Sunshine. Fullt program finnes på NOTAMs sider.

