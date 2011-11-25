Konsertserie fra NOTAM

Skal være formidlingsarena for teknologibasert musikk.

Første konsert ut i konsertserien, som har fått navnet Notam tirsdager, er tirsdag 29. november. Konseptet tar deretter pause i desember og kommer tilbake med nytt program i januar.

Konsertserien tar utgangspunkt i musikk som er skapt ved hjelp av elektronikk eller elektronisk behandlet lyd.

— Musikken kan komme fra en datamaskin eller fra et hjemmeloddet kretskort, den kan bestå forhåndsarrangerte komposisjoner eller live improvisasjoner — vi er ute etter å vise frem spennvidden i moderne lyduttrykk, heter det fra NOTAM.

29. november er Gro Dahle gjest og hun skal lese fra sin nyeste diktsamling mellom de musikalske innslagene. Tema er Språk og lyd, og som før-konsert framfører Natasha Barrett en live elektronikk improvisasjon av Aftershock på galleri ROM.

Konserten foregår på Riksscenen. Mer informasjon finnes på NOTAM sine sider.