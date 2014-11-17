Vant Nordic Piano Competition

Marina Kan Selvik fra Gulen i Sogn og Fjordane er første norske pianist som har vunnet den svenske konkurransen.

Nordic Piano Competition i Malmö samler pianister fra en rekke land. Marina Kan Selvik er konkurransens første norske vinner i konkurransen som er arrangert siden år 2002.

Selvik er masterstudent ved Norges Musikkhøgskole hvor hun studerer hos professor Jens Harald Bratlie. I finalen møtte hun pianister fra Japan, Spania og Polen, og gikk til topps for sin fremføring av stykker Franz Liszts Sonate i h-moll. I tillegg til prisen på 50 000 svenske kroner, følger oppdrag med svenske symfoniorkestre samt promotering i Norden og Tyskland.