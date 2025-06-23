Frøydis Århus er ny festivalsjef i Vossa Jazz

Siden stillingen som festivalsjef ble lyst ut for om lag en måned siden har det pågått en intensiv ansettelsesprosess med 23 søkere. Nå er ny festivalsjef på plass, og styreleder Nils Erik Auth har gode skussmål å dele om den nye lederen:

– I Frøydis Århus får me ein dagleg leiar med tung og brei kulturfagleg røynsle. Frå mellom anna Black Box teater i Oslo og Det Vestnorske Teateret i Bergen har vår nye festivalsjef opparbeidd seg ei forståing for kunst og kulturproduksjon som vil vere til stor nytte inn i alt som Vossa Jazz skal femne om i tida som kjem. Vossingen er allereie eit kjend andlet i bygda, og me er overtydd om at Frøydis er rett kvinne på rett stad med dei beste føresetnadene for å ta Vossa Jazz inn i ei blømande framtid saman med eit dedikert frivillig apparat og eit engasjert lokalsamfunn.

Og påtroppende festivalsjef Frøydis Århus ser fram til å lede Vossa Jazz framover:

– Somme augeblinkar gløymer ein aldri. Som då eg såg Puma på Vossa Jazz i 20-åra og forstod kor vid sjangeren kunne vera og kor mykje den kunne romme. Eller då eg steig inn i jazzklubbane i New York nokre år seinare og vart fylt med den magiske auraen som sat i dei gamle tradisjonsrike veggane der i ein av jazzens viktigaste heimbyar. Vossa Jazz er dagane der verda kjem til Voss, der jazzklubbar oppstår i vår eiga heimbygd, Jazzens heimbygd. Vossa Jazz er over 50 år med arbeid, tufta på lagånd og kjærleik til musikk. Her møtes tilreisande og sambygdingar, bransje og dugnad for tre dagar i palmehelga fylt med festival. Dette krev sine folk. Det er ei sann glede og stor ære å få lov til å samla desse folka dei komande åra.