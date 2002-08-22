Utsolgte konserter for Kristiansand Kammerorkester

Schleswig-Holstein Musikfestival er en av de største festivalene i Tyskland. Lørdag 17. og søndag 18. august spillte Kristiansand Kammerorkester og Jan Stigmer konserter i baroniet Emkendorf. Komponist Dagfinn Koch, som også selv fikk fremørt et stykke, har sendt oss denne lille rapporten.

Av Dagfinn Koch, komponist

Første konsert under årets utgave av Schleswig-Holstein Musikfestival var 6. juli. Festivalen går helt frem til 31. august, og finner sted i Hamburg og Schleswig-Holstein. Daniel Barenboim er festivalens kunstneriske leder. En viktig del av festivalen heter «Musikfeste auf dem Lande», hvor den holdes konserter på alskens slott.

Den første konserten med Kristiansand Kammerorkster og Jan Stigmer fant sted om kvelden kl. 22:00 i baroniet Emkendorf, som ligger midt i mellom Kiel og Rendsburg. Hele 1250 publikummere hadde funnet veien til fremføringen. Jan Stigmer hadde satt sammen et program med stor spennvidde: Arne Nordheims «Rendezvous» og Joseph Haydn violinkonsert i C-dur, og avrundet med Dag Wiréns «Serenade».

Søndag var det en matinékonsert klokken 11:00, og publikum stod i kø allerede en time før konserten, for å få de beste plassene. Igjen var alt utsolgt. Først på programmet stod Symfoni nummer 1 i G-dur av barokkomponisten Johan Helmich Roman, som var hoffkomponist i Stockholm. Et meget spennede verk! Deretter fremførte de undertegnedes verk «Aura» og til slutt Griegs «Holbergsuite».

Det nordtyske publikummet er meget vanskelig å begeistre, og er godt vant. Men Kristiansand Kammerorkester og Jan Stigmer fikk en overveldende mottagelse. Etter begge konsertene var det fire fremkallelser, som orkersteret kviterte for med ekstranummer.