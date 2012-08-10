Ungdoms-Kilden

Orkester Norden inntar Kristiansand.

Det er femte år på rad at Orkester Norden kommer til Kristiansand for å musisere og spille konserter.

Orkester Norden samler 65 håndplukkede ungdommer fra nordiske og baltiske land til sommerkurs. Hensikten med kurset er å utdanne, inspirere og være vekstplass for unge musikere.

Programmet starter fredag 10. august med konsert på Fiskebrygga og mesterklasser med Øystein Birkeland i Kildens konsertsal.

Avslutningen på søndag består av konsert i Orkestersalen i Kilden med hele orkesteret, med Rolf Gupta som dirigent.

Mer informasjon finnes på nettsiden til Kilden.