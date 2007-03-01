Stort fokus på norsk musikk i Praha

Syv norske komponister blir i uken 24. mars – 1. april fremført på festivalen ”Prague Premiers 2007” med undertittelen ” ….heading North”. – Å få norsk musikk ”plantet” inn i tsjekkisk musikkliv på denne måten er noe nær en drømmesituasjon for Musikkinformasjonssenteret – MIC, som til daglig driver med informasjon og promosjon av norsk musikk overfor inn- og utland, skriver senteret i en pressemelding.

Bak festivalen står Tsjekkisk Filharmonisk Orkester, og samtlige konserter finner sted i Prahas fornemme konserthus, Rudolfinum. Utøverne er hele ni forskjellige tsjekkiske orkestre, foruten solister, ensembler og dirigenter.

De aktuelle norske komponistene er Ørjan Matre, Rolf Wallin, Arne Nordheim, Eivind Buene, Lasse Thoresen, Maja Ratkje og Nils Henrik Asheim.

Tsjekkisk Filharmonisk Orkester har i tre år arrangert en samtidsmusikkfestival, som fokuserer på å førstegangsfremføre verk fra de siste fem år i Praha. De har m.a.o. tatt ordet «samtidsmusikk» på alvor. I fjor startet de en satsning hvor tsjekkisk musikk settes opp mot andre europeiske lands musikk, og i år rettes dette fokuset mot Norden.

Orkesterets direktør Vaclav Riedlbauch plukket personlig ut de norske verkene fra 2001-2006 under et besøk i Musikkinformasjonssenteret – MIC i juni i fjor. Han har gjort tilsvarende reiser til alle de nordiske land.

Håpet er at denne satsningen vil føre til økt interesse for norsk musikk i Tsjekkia.

