Kunstmusikk

Stort fokus på norsk musikk i Praha

01.03.2007
- Red.

Syv norske komponister blir i uken 24. mars – 1. april fremført på festivalen ”Prague Premiers 2007” med undertittelen ” ….heading North”. – Å få norsk musikk ”plantet” inn i tsjekkisk musikkliv på denne måten er noe nær en drømmesituasjon for Musikkinformasjonssenteret – MIC, som til daglig driver med informasjon og promosjon av norsk musikk overfor inn- og utland, skriver senteret i en pressemelding.

Bak festivalen står Tsjekkisk Filharmonisk Orkester, og samtlige konserter finner sted i Prahas fornemme konserthus, Rudolfinum. Utøverne er hele ni forskjellige tsjekkiske orkestre, foruten solister, ensembler og dirigenter.

De aktuelle norske komponistene er Ørjan Matre, Rolf Wallin, Arne Nordheim, Eivind Buene, Lasse Thoresen, Maja Ratkje og Nils Henrik Asheim.

Tsjekkisk Filharmonisk Orkester har i tre år arrangert en samtidsmusikkfestival, som fokuserer på å førstegangsfremføre verk fra de siste fem år i Praha. De har m.a.o. tatt ordet «samtidsmusikk» på alvor. I fjor startet de en satsning hvor tsjekkisk musikk settes opp mot andre europeiske lands musikk, og i år rettes dette fokuset mot Norden.

Orkesterets direktør Vaclav Riedlbauch plukket personlig ut de norske verkene fra 2001-2006 under et besøk i Musikkinformasjonssenteret – MIC i juni i fjor. Han har gjort tilsvarende reiser til alle de nordiske land.

Å få norsk musikk ”plantet” inn i tsjekkisk musikkliv på denne måten er noe nær en drømmesituasjon for Musikkinformasjonssenteret – MIC, som til daglig driver med informasjon og promosjon av norsk musikk overfor inn- og utland. Håpet er at denne satsningen vil føre til økt interesse for norsk musikk i Tsjekkia.

Mer informasjon finnes på hjemmsiden til Tsjekkisk Filharmonisk Orkester og Prague Premieres.

Relaterte saker

Svein Bjørkås, foto: MIC

Musikkeksport som kulturformidling

Distribusjon av musikk skjer i økende grad gjennom globaliserte markeder. Betyr det at nasjonal og internasjonal musikkformidling primært blir å...

DJ Sunshine (Fra www.djsunshine.no)

Når blir popmusikk kunst?

Musikkinformasjonssenteret har gleden av å invitere til seminaret ”Når er populærmusikk kunst – og hvorfor?” i Nasjonalbibliotekets Auditorium i Oslo,...

Unge musikere tar initiativ til å spørre hvor nødvendige flyreiser er.

UDs reisestøtte – søknadsfrister 2007

UDs reisestøtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet og til kulturutveksling med land i sør administreres av Musikkinformasjonssenteret. Støtteordningene omfatter...

MIC logo

Å tenke, snakke og skrive om musikk

«Musikk, estetikk og pluralisme – å tenke, snakke og skrive om musikk på tvers av tid og sjanger». Dette er...

Chistian Strand Bergheim, Bergen

Snurr lykkehjulet med Kaleidofon

Den fysiske delen av musikkutstillingen Kaleidofon.no har forflyttet seg fra Oslo til Bergen. I tre uker fremover kan hvem som...

Kaleidofon

Norsk musikk: Pære, banan eller fruktfat

Pluralisme og ensretting i norsk musikk var tema for gårsdagens seminar i regi av Musikkinformasjonssenteret. Sigbjørn Nedland, Tore Flesjø, Trond...

Flere saker

Magni Sørløkk, Ingrid Kindem og Atle Bredal om det stadig trangere nåløyet for norsk musikk på P1

Ballade radio: For gammel for P1?

Låtskriverne vil ha musikken sin på lufta. P1 må tekkes sine 1,3 millioner lyttere. Klarer de å møtes? Hør paneldebatt...

Riddu Riđđu

Årets Riddu Riđđu preges av samepolitiske saker

Fosen-demonstrasjonene og rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen preger årets urfolksfestival i Manndalen i Nord-Troms. 

Still fra videoen «Ice Rink»

Ballade Video XXXI: Ballerinaer, naturister og isdansere

Fra ballet til isdans. Fra storbyen til heimbygda. Og fra lyriske pianostykker til elektronisk pop, countryrock og moderne jazz.