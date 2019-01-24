Rekordmange vil bli operasjef i Bergen

43 har søkt lederjobben i Bergen Nasjonale Opera.

– Vi er veldig fornøyde med at så mange spennende og høyt kvalifiserte kandidater har søkt på stillingen som operasjef. Dette sier noe om hvor attraktiv denne stillingen og kulturbyen Bergen er, også på et internasjonalt nivå, sier styreleder i Bergen Nasjonale Opera (BNO), Harald Victor Hove i en pressemelding.

BNO har som mål å holde vedlike deres internasjonale posisjon. De siste 10 årene har nåværende operasjef Mary Miller bygget selskapet til en institusjon som blir lagt merke til utenfor Norge.

–Jeg er sikker på at vi finner en spennende kandidat blant søkerne som kan ta over som operasjef, sier Hove.

Bergen Nasjonale Opera ønsker også å styrke stillingen som et nasjonalt kompani, blant annet gjennom talentutvikling, økt turné- og formidlingsvirksomhet og etablering av et nytt musikkteaterhus i Bergen.

Operasjefen ansettes for et åremål på 5 år, med tiltredelse 1. januar 2021 og fullt repertoaransvar fra 1. juli samme år.

